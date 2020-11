VIDEO Orban: Crestem capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea de noi spitale suport COVID

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că a luat măsuri pentru creşterea capacităţii de tratare a pacienţilor infectaţi cu coronavirus, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID, menţionând că în această săptămână va fi o creştere de cel puţin 200 de paturi. "Am discutat în detaliu situaţia pe fiecare subiect, câte paturi de Terapie Intensivă sunt, câte sunt disponibile. De asemenea, am discutat situaţia personalului şi a posibilităţilor de recrutare de personal suplimentar care să deservească secţiile de ATI şi în urma acestei analize va fi crescută capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID", a afirmat Orban, după întâlnirea de la Ministerul Sănătăţii. El a spus că la Terapie Intensivă trebuie internaţi doar pacienţii în stare gravă, menţionând că pentru restul cazurilor intermediare trebuie să existe posibilitatea de tratare fără să fie necesară internarea la ATI. "De asemenea, în cadrul acestei discuţii legate de secţiile de Terapie Intensivă, am abordat un subiect privind respectarea rigorilor prevăzute în Ordinul 1.500 privind internarea în Terapie Intensivă, adică internarea numai a cazurilor care necesită internare", a precizat Orban. Premierul a mai spus că săptămâna aceasta va creşte capacitatea de tratare cu cel puţin 200 de paturi. "Planul pe săptămâna asta prevede o creştere a capacităţii de tratare cu cel puţin 200 de paturi. Am discutat, pe săptămâna asta sunt cel puţin 200 paturi, sunt soluţii pe care le-am gândit pe fiecare regiune şi pe Bucureşti. Am discutat şi despre posibilitatea creşterii paturilor la Terapie Intensivă şi de ventilatoare", a menţionat Orban. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: VIDEO Orban: Întotdeauna există responsabili, există vinovaţi individuali pentru fiecare nerealizare VIDEO Orban: Orice reparaţie, modernizare sau achiziţie pentru ATI va fi inclusă într-un plan de conformare