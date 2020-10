VIDEO Orban: Cresterea capacitatii de tratare in sectiile de terapie intensiva - obiectivul nostru prioritar; Tataru: Am reevaluat spitalele

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la începutul şedinţei de Guvern, că obiectivul prioritar este creşterea capacităţii de tratare a pacienţilor cu COVID-19 în secţiile de terapie intensivă, iar ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a prezentat situaţia paturilor din aceste secţii, menţionând că în Capitală vor fi operaţionalizate 102 astfel de paturi. "Domnule ministru Tătaru, am purtat mai multe discuţii legate de creşterea capacităţii de tratare în secţiile de terapie intensivă care reprezintă obiectivul nostru prioritar. Să ne prezentaţi ce progrese aţi făcut", a spus Orban. Ministrul Sănătăţii a precizat că în ultima săptămână a reevaluat unităţile spitaliceşti din acest punct de vedere, menţionând că în zilele următoare va evalua şi spitalele din Constanţa, Galaţi şi Craiova. "La nivelul Capitalei am identificat şi operaţionalizăm în acest moment, se dau acele autorizaţii de la DSP, 102 paturi la terapie intensivă - două dintre spitale, Colentina şi Malaxa, fiind în integralitate spitale suport COVID. Aici avem 10 paturi de terapie intensivă la Malaxa, 29 la Colentina, cu posibilitatea de încă 20, în măsura în care am solicitat domnului secretar de stat Arafat pentru dotare şi personal. Celelalte spitale, Floreasca, Universitar, Sf. Ioan şi Pantelimon, sunt spitale suport COVID pe terapie intensivă, la Pantelimon - 20 de paturi, 10 la Floreasca, 11 la Universitar şi 10 la Sf. Ioan. În Capitală, posibilitatea este de 102 paturi şi încă 35 să putem operaţionaliza, dar trebuie să ducem şi personal", a menţionat Tătaru. El a spus că a făcut o evaluare şi în ţară, menţionând că la Iaşi capacitatea la ATI în acest moment este de 53 de paturi. Tătaru a afirmat că la spitalul mobil de la Iaşi sunt "nişte probleme la probele de lucru pentru paturile de terapie intensivă". "Acele staţii de oxigen au cedat, acolo sunt 30 de paturi pentru cazuri medii, promisiunea fiind de la producător ca într-o săptămână să fi făcute", a adăugat ministrul. "La Suceava, avem acea secţie de terapie intensivă în cadrul bolilor infecţioase, dar analizăm în acest moment şi posibilitatea unor paturi suplimentare de ATI din spitalul judeţean. La Mureş avem o capacitate de 61 de paturi de terapie intensivă prin operaţionalizarea a încă 20 în această săptămână. La acel complex din Sala polivalentă avem 20 de paturi - 10 paturi vor fi operaţionalizate săptămâna aceasta în plus şi încă 10 paturi săptămâna viitoare. La Cluj s-a trecut în operaţionalizare tip suport COVID la spitalul Clujana, spitalul municipal. Au solicitat personal, s-au reorganizat ca şi personal, având în vedere un număr de paturi mai mic pe suport COVID decât capacitatea spitalului şi atunci din 17 paturi de terapie intensivă vor fi operaţionalizate 6, urmând ca celelalte să fie operaţionalizate în zilele următoare", a mai explicat Tătaru. El a menţionat că la Braşov sunt 28 de paturi de terapie intensivă - 14 terapie intensivă, 14 intermediară - la spitalul modular de lângă Spitalul judeţean, adăugând că a recomandat ca şi celelalte cu terapie intermediară să fie transformate în terapie intensivă. "La Spitalul de boli infecţioase se operaţionalizează în acest moment încă 5 paturi de terapie intensivă şi în două săptămâni vom avea operaţionalizat şi spitalul Tractorul, unde avem, din cele 150 de paturi, 20 de terapie intensivă.(...) În zona de vest, operaţionalizăm Spitalul Casa Austria, unde avem 50 de paturi pentru simptomatologie medie şi 11 paturi de terapie intensivă. Acolo avem şi o unitate mobilă de terapie intensivă. Tot în acest zile evaluăm ce înseamnă regiunea de sud est: Constanţa şi Galaţi şi sud vest la nivel de Craiova", a mai spus Nelu Tătaru. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)