VIDEO Orban: Criza provocata de pandemia de COVID-19 a aratat valoarea adaugata reala a unitatii si solidaritatii europene

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a arătat în mod direct ''valoarea adăugată reală a unităţii şi solidarităţii europene'', a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Criza provocată de pandemie a arătat în mod direct valoarea adăugată reală a unităţii şi solidarităţii europene. Exemple în domeniul medical, cum ar fi achiziţia comună de medicamente, donaţii de medicamente şi echipamente medicale, schimb de medici şi de pacienţi, în domeniul economic, deciziile de instituire a unor noi instrumente de sprijin financiar, de tip SURE, scheme de şomaj sau Mecanismul de Relansare şi Rezilienţă sau toate reglementările privind repatrierile de cetăţeni UE aflaţi în situaţii dificile în toate colţurile lumii au arătat această solidaritate şi eficienţa acţiunii comune. Ce trebuie să facem în continuare, trebuie să construim pe această bază să construim cu mai multă solidaritate şi unitate, simultan cu susţinerea tuturor investiţiilor în rezilienţă şi dezvoltare economică şi socială", a declarat Ludovic Orban, vineri, în alocuţiunea susţinută la conferinţa "Black Sea and Balkans Security Forum". Premierul a adăugat că este nevoie de adaptare la noul context şi acomodarea noilor realităţi în acţiunile comune de la nivelul Uniunii Europene. "Trebuie să ne concentrăm pe procesul de redresare şi de dezvoltare. Adaptarea trebuie să ducă la răspunsuri care să fie îmbunătăţite permanent, chiar dacă răspunsurile iniţiale au fost reactive şi în mare parte parte individuale, într-un timp scurt putem să menţinem această evoluţie pentru a determina o acţiune comună cât mai eficientă, pentru că doar acţiunea comună poate să ofere răspunsuri adecvate la provocările cu care ne confruntăm", a declarat Orban. Şeful Executivului a subliniat că, în linie cu angajamentul său proeuropean, România a fost unul dintre susţinătorii foarte clari ai solidarităţii şi acţiunii europene coordonate, după o perioadă în care ţara noastră a învăţat şi din greşeli, la fel ca şi alte state. "Ca ţară, am reacţionat şi am dat exemple de solidaritate şi de acţiune comună, trimiţând echipe de medici şi de asistenţi medicali, participând la constituirea primei rezerve strategice a UE de echipamente medicale, rescEU, din care apoi s-au distribuit materiale şi echipamente de protecţie sanitară către state membre şi către ţări din Balcani. În continuare avem nevoie urgentă de a îmbunătăţi procedurile, mecanismele de acţiune, resursele şi expertiza pentru a fi mai bine pregătiţi, atât pe plan naţional, cât şi european şi euroatlantic în faţa unor situaţii majore de criză. Avem nevoie de un sistem cât mai bun de reacţie la crize, de o coordonare rapidă, dublate de capacitatea de a furniza rapid, soluţii, echipamente medicale de urgenţă, un sistem medical robust şi investiţii în cercetare în domeniul medical şi farmaceutic", a declarat Orban.