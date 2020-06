VIDEO Orban: Guvernul va aproba reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare incepand din 15 iunie

Guvernul va aproba, printr-o hotărâre, reluarea unor activităţi şi o serie de alte măsuri de relaxare începând cu data de 15 iunie, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. "În cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă am decis să propunem pentru hotărârea de guvern reluarea unor activităţi şi o serie de alte măsuri de relaxare. În primul rând, am să mă refer la o măsură extrem de importantă, care priveşte izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din alte ţări. Institutul Naţional de Sănătate Publică va aplica o metodologie de evaluare a nivelului de răspândire a infecţiilor de răspândire cu coronavirus în celelalte ţări. În baza acestei metodologii se va acorda un indicator, un coeficient, privitor la nivelul de răspândire pe baza analizei numărului de infectări medii din ultimele 14 zile. Toate ţările care vor avea un coeficient sub coeficientul de 5 vor intra în măsura de exceptare de la obligaţia de izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru cetăţenii care vin din aceste ţări", a explicat Ludovic Orban în cadrul şedinţei de guvern. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, imagine: Guvernul României, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)