VIDEO Orban: Guvernul va institui stare de alerta prin hotarare, in conformitate cu prevederile Legii 55

Guvernul va institui stare de alertă prin hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban. El a precizat că anterior şedinţei Executivului a convocat o reuniune a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pentru că "(...) mai multe măsuri care sunt cuprinse în hotărârea de Guvern aferente stării de alertă trebuie adoptate la propunerea CNSU". "Şi, pentru a avea complet toate procedurile legale puse la punct şi respectate, am luat Hotărârea nr. 25 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ca fundament pentru hotărârea de Guvern. Odată cu adoptarea hotărârii de Guvern, continuăm, practic, starea de alertă care a fost instituită prin hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, dar, ca să am o exprimare plastică, trecem de la stare de alertă la stare de alertă maximă, pentru că legea ne conferă toate pârghiile şi instrumentele pentru a putea asigura respectarea măsurilor, a regulilor care sunt stabilite pentru a apăra sănătatea şi viaţa oamenilor", a arătat Orban. Premierul a adăugat că hotărârea privind starea de alertă va fi transmisă Parlamentului spre încuviinţare. "Hotărârea de Guvern conţine trei anexe, aşa cum prevede legea: anexa 1- Măsurile de creştere a capacităţii de răspuns; anexa 2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor şi anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc. Hotărârea de Guvern, odată adoptată, va fi transmisă Parlamentului pentru a încuviinţa starea de alertă şi toate măsurile care se dispun în cadrul stării de alertă", a explicat prim-ministrul. Nu în ultimul rând, el a cerut "mobilizare maximă" din partea autorităţilor în perioada următoare.