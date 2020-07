VIDEO - Orban ii da cu flit lui Ciolacu: Ce-au solicitat? M-au solicitat pe mine? Asta e o forma de tergiversare a adoptarii legii carantinei

Premierul Ludovic Orban a catalogat vineri, aflat la Tulcea, solicitarea liderului interimar PSD Marcel Ciolacu de a participa la dezbaterile din Senat pe tema noii legi a carantinei.

„Ce-au solicitat? M-au solicitat pe mine? Asta e o forma de tergiversare a adoptarii legii. Eu am vorbit cu presedintele Senatului, i-am explicat foarte clar argumentele care stau la baza legii si solicitarea de adoptare cat mai repede. Cred ca si Senatul trebuie sa actioneze la fel ca in Camera Deputatilor, sa adopte repede. legea. Daca cineva ma cheama la dezbateri in juridica stiind ca azi sunt in Tulcea, inseamna ca o face in mod perfid stiind ca nu pot sa fiu prezent”, a declarat Ludovic Orban.

Președintele interimar al PSD a cerut joi premierului Ludovic Orban și ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, să vină „urgent” la dezbaterile din Senat, el spunând că a descoprit „alte orori juridice”, în cazul Legii carantinei.

„Premierul Orban și Ministrul Justiției Predoiu trebuie să vină urgent în Senatul României!! Unde românii trebuie apărați, nu abuzurile comise sub pretextul pandemiei! Virusul nu are culoare politică, dar Prostia, Neputința și Lăcomia sunt vopsite în galben! Pentru a-și acoperi furturile, Guvernarea PNL lovește zi de zi în români. Legea carantinei, trimisă de Guvern Parlamentului, este dovada supremă a batjocurii la adresa drepturilor și libertăților românilor. Ieri, la Cameră, am corectat o parte importantă a acesteia, eliminând zeci de nenorociri, dar descoperim alte orori juridice și o luăm acum de la capăt în Senat”, a scris, vineri, Ciolacu, pe Facebook.

Liderul interimar al PSD a cerut ca premierul și ministrul Justiției să participe la dezbateri, față în față cu CSM, ONG-urile de apărare a drepturilor și libertăților cetățenești, medici și pacienți.

„În niciun caz nu vom permite transformarea țării în lagăr medical! Guvernarea PNL a produs numai aberații! Pe bandă rulantă. Însă, cei care suferă din cauza incompetenței crase a PNL sunt românii!”, a mai scris Ciolacu.

Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic a fost adoptată, joi, în Camera Deputaților, 266 de parlamentari votând „pentru”.

Urmează vot pe această lege în Senat, care este for decizional.

Proiectul de lege a fost realizat de Guvern, după ce Curtea Constituțională a decis că internarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în spitale este contrară Legii Fundamentale.