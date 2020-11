VIDEO Orban: Intentionam sa sustinem un amplu program de constructie de baze sportive, de terenuri de antrenament in toata tara

Guvernul intenţionează să susţină un amplu program de construcţie de baze sportive şi terenuri de antrenament în toată ţara, a anunţat vineri premierul Ludovic Orban. "Stadionul Steaua a renăscut precum Phoenix din cenuşă şi se prezintă într-o formă extrem de modernă. (...) Sperăm că Stadionul Steaua, în noua formă, va găzdui echipe care să facă perfomanţă la nivel european şi la nivel internaţional. Vreau să felicit consorţiul de constructori români, format din trei companii româneşti, care literalmente au făcut performanţă şi prin construcţia acestui stadion şi-au întărit cartea de vizită, arătând că avem constructori români care au capacitatea la preţuri competitive, chiar mici, să realizeze lucrări de o calitate deosebită. Sigur că va urma recepţia. (...) Este într-adevăr o reuşită remarcabilă a acestui consorţiu condus de trei companii româneşti", a declarat premierul, care a fost prezent la recepţia proiectului de investiţii "Complexul Sportiv Steaua", realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. El a anunţat reconstrucţia unor stadioane importante, precum Dinamo sau Giuleşti. "Se va reconstrui şi Stadionul Giuleşti. Stadionul Arcul de Triumf este aproape gata, este practic pe ultima sută de metri, şi va fi un stadion foarte cochet, foarte frumos, care de asemenea sunt convins că va găzdui competiţii sportive extrem de importante şi nu numai. De asemenea, vreau să-i asigur pe suporterii dinamovişti că (...) avem clar intenţia de a susţine construcţia Stadionului Dinamo. Sigur că trebuie rezolvate o serie de chestiuni de natură juridică şi alte chestiuni procedurale, astfel încât să poată să demareze şi construcţia stadionului Dinamo. De asemenea, avem în plan să construim stadioane nu doar în Bucureşti, ci în alte capitale reşedinţă de judeţ - la Timişoara, la Iaşi, la Constanţa, la Oradea, unde există deja o gândire făcută şi proiect", a arătat premierul. Nu în ultimul rând, a precizat Orban, Guvernul intenţionează să susţină un amplu program de construcţie de baze sportive şi terenuri de antrenament. "Intenţionăm să susţinem un amplu program de construcţie de baze sportive, de terenuri de antrenament în toată ţara. Cele 150 de baze sportive (...) vor fi cu siguranţă finanţate, pentru că este un moment în care trebuie să o spunem - foarte mulţi copii nu se îndreaptă spre sport. Numărul copiilor care vor să facă sport a scăzut şi acesta nu este un lucru bun. Sportul face pare din elementele de bază ale educaţiei (...), are o mare influenţă în educarea caracterului (...) şi este momentul să dăm un semnal clar că trebuie să încurajăm activitatea sportivă, o implicare a copiilor, a adolescenţilor, a tinerilor prin efectuarea de sport, fie prin sport de masă, fie prin susţinerea cluburilor şcolare, a cluburilor care pot crea pepiniera de care are nevoie sportul de performanţă. Bucureştiul are nevoie şi de alte baze sportive, de o sală polivalentă care să fie la standarde internaţionale", a detaliat premierul. Evenimentul a avut loc în prezenţa ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi a unor personalităţi din lumea sportului. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: ''Complexul Sportiv Steaua'' (date generale)