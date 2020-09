VIDEO Orban, intrebat daca o va demite pe șefa ONAC, așa cum a cerut Anisie: 'Este posibil'/ Soluție pentru tablete in școli

Premierul Ludovic Orban nu a luat încă o decizie cu privire la demiterea șefei Oficiului Național pentru Achiziții Publice, după ce o solicitare în acest sens a fost formulată de ministrul Educației, Monica Anisie. Orban a precizat că o demitere este posibilă, după eșeful achiziției celor 250.000 de tablete necesare pentru școli.

„Este posibil (să o demită pe șefa ONAC, n.r.). Sunt profund nemulțumit de modul cum s-au desfășurat mai multe licitații. Ultima procedură cu tabletele, unde nu au avut capacitatea de contractare pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am alocat fonduri. Noroc că am prevăzut această situație și am alocat fonduri prin sistem de decontare. Acolo unde se vor achiziționa tablete la nivel local, se va deconta din fonduri europene până în limita a 100 de milioane de euro”, a declarat Orban.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, i-a solicitat premierului Ludovic Orban demiterea preşedintelui Oficiului Naţional de Achiziţii Centralizate, Cornelia Nagy, după ce a luat act de rezultatul "dezamăgitor" al stadiului licitaţiei privind achiziţia de dispozitive electronice cu conexiune la Internet. Detalii AICI!