VIDEO Orban: Multumesc formatiunilor care au fost alaturi de noi; sunt convins ca vom lucra in continuare

Premierul Ludovic Orban a mulţumit luni USR, PMP, UDMR, grupului minorităţilor şi parlamentarilor neafiliaţi, care nu au participat la şedinţa Parlamentului în care urma să fie supusă votului moţiunea de cenzură, adăugând că nici măcar în prezenţa tuturor reprezentanţilor PSD nu ar fi putut fi asigurat cvorumul necesar. "Vreau să le mulţumesc formaţiunilor politice care au fost alături de noi şi au împărtăşit punctul nostru de vedere, şi anume că moţiunea este în afara Constituţiei, şi care nu au participat la cvorum. Este vorba de USR, PMP, UDMR şi grupul minorităţilor. Vreau să le mulţumesc parlamentarilor neafiliaţi care au înţeles că România are nevoie de Guvern şi care nu au sprijinit aventura politică a PSD. Dacă veţi vedea numărul de voturi, veţi vedea că, şi dacă erau prezenţi toţi parlamentarii PSD, nu s-ar fi întrunit numărul de membri ai Parlamentului necesari pentru cvorum. Au fost cinci absenţi, calculaţi dumneavoastră: 226 cu 5 fac 231. Deci, aici a existat o majoritate care ne-a sprijinit, care a înţeles că România are nevoie de Guvern, că această poţiune de cianură este neavenită şi riscă să arunce România în haos. Le mulţumesc că au fost alături de noi şi sunt convins că vom lucra în continuare la fel de bine cum am lucrat şi până acum", a arătat Orban, la Parlament. El a subliniat că nu s-au purtat negocieri cu senatoarea PSD Carmen Dan, care a absentat de la lucrările Parlamentului din cauza faptului că se află în autoizolare. "Nimeni de la noi nu a avut nicio discuţie cu doamna senator Carmen Dan. Am înţeles că este bolnavă sau în izolare la domiciliu. Sigur că am avut foarte multe discuţii. Am avut, de exemplu, discuţii cu parlamentari care au fost în ALDE, pe care îi cunosc personal şi le-am explicat. Pe unii am putut să îi conving, pe alţii nu am putut să îi conving", a spus Ludovic Orban.