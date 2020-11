VIDEO Orban: Ne angajam sa folosim integral pachetul financiar european de care vom beneficia pentru dezvoltarea Romaniei

Guvernul se angajează să folosească integral pachetul financiar de fonduri europene de care va beneficia România în următorii ani pentru dezvoltarea ţării, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, joi, la lansarea în consultare publică a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. "Suntem pe punctul de a intra în cea mai prolifică perioadă de la aderarea noastră în Uniunea Europeană. Ţara noastră, noi, toţi românii, în următorii ani, vom beneficia de cel mai mare pachet de sprijin financiar pe care l-am avut vreodată la dispoziţie. Şi noi ne angajăm să îl folosim integral pentru dezvoltarea României. Preşedintele Klaus Iohannis a realizat o performanţă fără precedent în cadrul unor negocieri extrem de dificile, reuşind să asigure României, în următorii ani, un suport financiar consistent care va fi un motor de modernizare, un motor de dezvoltare, un motor care să permită, cu adevărat, României să realizeze saltul de dezvoltare de care are nevoie şi să-şi ocupe locul cuvenit în rândul naţiunilor dezvoltate ale Europei", a spus Ludovic Orban. Premierul a adăugat că, în contextul unei crize fără precedent, liderii europeni au decis să acţioneze sincronizat pentru ca "recuperarea să fie una comună". "Pentru că doar dacă ne mişcăm toţi împreună şi nu lăsăm pe nimeni în urmă ne vom recupera rapid şi vom deveni puternici. Sigur că decizia de a susţine acest efort de recuperare şi de relansare economică la nivelul fiecărei ţări a UE va depinde, în schimb, de capacitatea fiecărei ţări de a implementa toate proiectele finanţabile prin programul naţional de rezilienţă şi recuperare", a declarat Orban. Şeful Executivului a punctat că Planul de Redresare şi Rezilienţă este doar un pilon de sprijin pentru dezvoltarea României în perioada următoare. "Acest Plan naţional de Recuperare şi Rezilienţă trebuie văzut în complementaritate cu finanţările care vor fi asigurate în cadrul bugetului Uniunii Europene 2021 - 2027. Toate măsurile, toate programele care sunt incluse în acest Plan naţional de Recuperare şi Rezilienţă sunt incluse în coordonare, în complementaritate cu celelalte surse de finanţare de care va beneficia România în perioada care va veni. Pe lângă resursele financiare de peste 30 de miliarde de euro de care vom beneficia în cadrul Planului naţional de Rezilienţă şi Recuperare, vom avea la dispoziţie peste 46 de miliarde de euro pentru coeziune, pentru agricultură, pentru Fondul pentru o tranziţie justă", a arătat Orban. De asemenea, a adăugat el, România va beneficia şi de alte finanţări europene. "Chiar în cursul acestei săptămâni, Comisia Europeană a decis alocarea către România a unei prime tranşe de 3 miliarde de euro din programul SURE, care este destinat finanţării măsurilor active, măsurilor de susţinere a companiilor şi angajaţilor din domeniile de activitate care au fost afectate de pandemie. De asemenea, România mai beneficiază de o altă axă de finanţare prin intermediul Fondului de modernizare cu resurse de aproximativ 6 miliarde de euro care sunt destinate investiţiilor în creşterea capacităţilor de producţie a energiei, de energie regenerabilă, în modernizarea capacităţilor de producţie în sistem de cogenerare, în susţinerea finanţărilor în domeniul eficienţei energetice, de asemenea în susţinerea finanţărilor pentru modernizarea reţelelor de transport, fie a energiei termice, fie a gazului natural. Toate aceste resurse financiare de care beneficiază România vor putea fi utilizate pentru dezvoltarea economică a României", a precizat Ludovic Orban. El a punctat că Guvernul este pregătit să pună în practică "un plan de dezvoltare fără precedent, extrem de ambiţios, dar, mai ales, bine pus la punct, care are în spate un plan de implementare şi mai ales care are asigurate resursele financiare şi, mai ales, capabilităţile necesare pentru implementare". "Implementarea acestui program va presupune inclusiv reforme ample ale statului român, modernizarea statului, digitalizarea statului, creşterea calităţii competenţei în sectorul public, o îmbunătăţire a comunicării între instituţiile guvernamentale şi toţi ceilalţi actori instituţionali sau actori sociali, un efort comun în parteneriate, pentru a reuşi implementarea unor proiecte complexe, care urmează a fi finanţate. Vă garantez că tot acest efort va merita; în următorii ani vom avea parte de o dezvoltare accelerată, iar proiectul extrem de ambiţios pe care ni-l propunem îl putem realiza împreună", a mai spus Orban. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: VIDEO Iohannis: E important ca discuţiile pe marginea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă să depăşească paradigma populismului electoral