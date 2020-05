VIDEO Orban: Obiectivul cel mai important al Guvernului - sa sustinem puternic economia

Obiectivul cel mai important al Guvernului este ca, după depăşirea vârfului epidemiei de COVID-19, să susţină puternic economia pentru a reveni cât mai rapid la nivelul anterior izbucnirii pandemiei, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. Orban a efectuat o vizită la Uzina Ford Craiova. "Am discutat de planul gradual de repornire a activităţii până la capacitatea maximă. De asemenea, am discutat despre intenţia extrem de curajoasă, mai ales în condiţiile date, de introducere în fabricaţie a unor modele noi, sunt convins că vor fi modele de succes şi, în mod clar, am discutat despre măsurile pe care Guvernul poate să le ia pentru a susţine nu numai compania Ford şi industria de automobile şi economia în ansamblu. Obiectivul nostru cel mai important este, după ce vom depăşi vârful epidemiei şi lucrurile vor tinde să revină la normal, să susţinem puternic economia pentru a reveni cât mai rapid la nivelul anterior izbucnirii epidemiei", a spus Ludovic Orban, la finalul vizitei. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, imagine: Guvernul României, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea)