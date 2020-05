VIDEO Orban: Pensiile vor creste; decizia, dupa raportul la sase luni privind starea bugetara

Premierul Ludovic Orban a reiterat, joi, faptul că pensiile vor creşte, dar o decizie în acest sens va fi luată când Guvernul va avea raportul la şase luni privind starea economiei şi starea bugetară, cât şi prognoza economică pe următoarea perioadă. "Este prematură orice declaraţie pe tema aceasta. Când vom avea raportul la şase luni privind starea economiei şi starea bugetară, care trebuie realizată în conformitate cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, de asemenea, când vom avea prognoza economică pe următoarea perioadă de timp, atât prognoza realizată de Comisia de Prognoză, care acţionează în cadrul Guvernului, cât şi prognozele care vor fi realizate de Comisia Europeană, de Banca Mondială, vom lua această decizie. Ca atare, când vom decide ceva, vom anunţa public. Ce pot să vă spun este că pensiile vor creşte", a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei efectuate la Centrul Tehnic de la Titu, judeţul Dâmboviţa. El a fost întrebat de jurnalişti despre o afirmaţie a ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, potrivit căreia unul dintre scenariile pe care le are în vedere e ca punctul de pensie să fie majorat cu 10%. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Orban: Decizia privind reluarea activităţilor educaţionale vara să se ia după un acord prealabil al specialiştilor din sănătate VIDEO Orban: Plajele vor fi deschise, dar vor trebui respectate anumite reguli VIDEO Orban: Regula intrării în izolare pentru cetăţenii care se întorc în ţară va fi menţinută până la 15 iunie VIDEO Orban, referitor la Romarm: Am solicitat o anchetă privind oprirea temporară a producţiei de măşti VIDEO Ludovic Orban, la vizita la Centrul Tehnic Titu al Renault: Am evaluat posibile măsuri de susţinere a producţiei de maşini VIDEO Orban: A fost pus pe SICAP anunţul de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia lărgirii DN7 Bâldana-Titu la 4 benzi