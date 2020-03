VIDEO Orban: Romania a luat din primul moment masuri impotriva epidemiei; nu am fost pregatiti initial

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că România a luat încă din primul moment măsuri extrem de serioase de combatere a epidemiei cu noul coronavirus, admiţând însă că ţara noastră nu a fost pregătită iniţial şi a avut o capacitate de diagnosticare limitată. "Pe 25 sau 26 februarie, în România era un caz, în Spania erau două cazuri, în Franţa erau câteva cazuri. Uitaţi-vă la numărul de cazuri din România, un pic peste o mie. Dacă luăm în calcul şi vindecaţii, avem sub o mie de pacienţi bolnavi de COVID, în timp ce în celelalte ţări numărul de persoane infectate este de ordinul zecilor de mii. România, încă din primul moment, a luat măsuri extrem de serioase. După Anul Nou chinezesc, în care au venit în România mii de cetăţeni din China, nu a existat nicio îmbolnăvire. De asemenea, România a mai avut o specificitate care nu a existat în alte ţări europene. În România s-au întors peste două sute de mii de români, cei mai mulţi din ţări grav afectate de epidemie. Dacă nu am fi luat măsuri severe de carantinare, fie de carantină instituţionalizată, fie de izolare la domiciliu, răspândirea ar fi fost foarte mare în România", a afirmat Orban după o şedinţă la Ministerul Sănătăţii cu noul ministru Nelu Tătaru. El a adăugat că România a luat măsuri care au dat rezultate, cum sunt închiderea şcolilor şi protejarea persoanelor în vârstă. "Noi am introdus obligarea derulării anchetelor epidemiologice rapide în jurul fiecărui caz diagnosticat, măsură care a limitat răspândirea virusului, am luat aproape toate măsurile înaintea altor ţări care erau mai afectate de epidemia de coronavirus", a afirmat Orban. Referindu-se la cazurile de coronavirus, premierul a arătat că România nu a fost pregătită iniţial, iar capacitatea de diagnosticare a fost limitată. "Nu mă refer la cazuistică. Suntem la un număr de decese relativ mic, sunt sub nivelul de mortalitate din alte ţări. De regulă, cei care au decedat au şi alte afecţiuni, lucru care s-a manifestat şi la alte ţări. Capacitatea de diagnosticare a fost limitată. România nu a fost pregătită. Noi am pornit de la un Real Timp PCR, am extins încetul cu încetul. Cred că la începutul săptămânii viitoare vom avea capacitatea să creştem numărul de teste la 2.000", a mai declarat Orban. El i-a solicitat ministrului Sănătăţii să distribuie de urgenţă cantităţile de kituri de testare achiziţionate din Coreea de Sud, pentru a creşte capacitatea de testare. Orban a reiterat că nu pot fi testate persoane în mod aleatoriu. "Nu putem stabili persoanele care sunt diagnosticate în mod aleatoriu. Poveştile care circulă că ne apucăm noi să selectăm 10 mii de oameni să-i testăm sunt poveşti. Există o procedură, există criterii de prioritizare, există o ordine a priorităţilor în ceea ce priveşte testarea persoanelor, care este determinată de modul în care evoluează cazurile şi de capacitatea noastră de diagnosticare", a mai spus premierul. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu) Citiţi şi: Orban, după întâlnirea cu noul ministru al Sănătăţii: Păstrăm aceleaşi direcţii de acţiune; obiectivul - de a apăra sănătatea şi viaţa