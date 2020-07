VIDEO Orban: Suntem intr-un moment de cumpana; cauza cresterii cazurilor de COVID-19 - nerespectarea regulilor de protectie sanitara

Premierul Ludovic Orban a declarat că numărul mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus se datorează nerespectării regulilor de protecţie sanitară impuse de autorităţi. "Astăzi am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu COVID-19 - 555 de cetăţeni români care în urma diagnosticării au fost declaraţi pozitivi. În ultimele 4 săptămâni am înregistrat o creştere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Deşi, spre deosebire de alte ţări, în România, Guvernul pe care-l conduc a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, cu etape de ridicare a restricţiilor, cu etape de introducere a măsurilor de relaxare odată cu deschiderea activităţilor care au fost sub restricţie (...), ca urmare a creşterii interacţiunii între oameni, am asistat la o creştere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Cauza principală a creşterii numărului de cazuri este nerespectarea regulilor de protecţie sanitară, portul măştii, păstrarea distanţei fizice de protecţie sanitară, evitarea contactului apropiat, nerespectarea regulilor de igienă, cum ar fi spălatul mâinilor, evitarea atingerii feţei cu mâinile şi toate celelalte reguli care au fost instituite. Suntem într-un moment de cumpănă, există în continuare riscul creşterii numărului de cazuri", a spus Ludovic Orban, miercuri, la Palatul Victoria. El a subliniat că Guvernul este la datorie alături de toate celelalte autorităţi care sunt implicate în lupta anti-COVID şi şi-a manifestat încrederea că Parlamentul va adopta proiectul de lege privind carantina şi izolarea. "De fiecare dată, când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa românilor. În toate situaţiile create ca urmare a unor decizii luate de alte instituţii decât de instituţiile guvernamentale am pus pe masă soluţii şi am cerut adoptarea acestor soluţii şi am asigurat implementarea acestor soluţii. Şi astăzi, transmit un mesaj de încredere că Parlamentul va înţelege situaţia în care ne găsim şi va adopta legea care să ne permită să dispunem în continuare de toate instrumentele de care beneficiază toate guvernele ţărilor civilizate, ţărilor din Uniunea Europeană, respectiv posibilitatea de instituire a carantinei, a izolării la domiciliu, de posibilitatea tratării persoanelor infectate într-un mediu aflat sub controlul medicilor şi personalului medical. Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie, pentru a rămâne eficienţi în lupta împotriva pandemiei", a arătat Orban. Şeful Executivului a atras atenţia că "doar Guvernul, doar autorităţile singure nu pot să asigure stăvilirea epidemiei şi revenirea la normalitate". "Avem nevoie de implicarea tuturor celorlalte instituţii. Avem nevoie de un comportament responsabil din partea tuturor liderilor politici, tuturor reprezentanţilor acestora în instituţii publice, în autorităţi ale administraţiei locale. Avem nevoie de o implicare serioasă şi responsabilă a tuturor companiilor, pentru că aceste companii sunt responsabile de respectarea regulilor de protecţie sanitară care au fost instituite de Guvern şi de autorităţile competente. Avem nevoie de fiecare cetăţean român să fie alături de noi în această bătălie contra unei epidemii fără precedent, care pune în pericol societatea românească şi poate pune în pericol pe oricare dintre cetăţenii români", a fost mesajul lui Orban. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: * GCS: 555 de cazuri noi de infectare cu coronavirus; în total - 30.175 de îmbolnăviri