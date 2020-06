VIDEO Orban: Vom aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii

Premierul Ludovic Orban a dat asigurări vineri, după o vizită pe şantierul autostrăzii Comarnic-Braşov, că Guvernul va aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii, subliniind că aceasta este prioritatea zero, în scopul unirii provinciilor istorice şi creşterii perspectivelor de dezvoltare pentru toate regiunile. "Ne propunem să alocăm sume fără precedent pentru obiectivele de investiţii pentru Braşov. (...) România are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii şi din cauza aceasta obiectivul nostru prioritar îl reprezintă investiţiile în infrastructură - de transport, energetică, de sănătate, unde există extrem de multe proiecte care sunt derulate atât de Primăria Braşovului, cât şi de Consiliul Judeţean. Consiliul Judeţean, de exemplu, a avut o alocare record de cheltuieli pentru sănătate de peste 50 de milioane. Niciun consiliu judeţean nu a alocat atâtea resurse pentru proiectele de modernizare care unele dintre ele, este adevărat, sunt sprijinite şi de la nivel guvernamental prin Compania Naţională de Investiţii. În următoarea perioadă, dacă vrem să ne modernizăm, dacă vrem să creştem standardul de viaţă pentru fiecare român, dacă vrem să asigurăm unirea tuturor provinciilor istorice, să asigurăm perspective de dezvoltare pentru toate regiunile din România prioritatea zero trebuie să fie investiţiile în infrastructură, iar în ceea ce ne priveşte pe noi vom aloca resurse impresionante, cum nu au fost alocate niciodată în ultimii 30 de ani, pentru modernizarea infrastructurii", a spus Orban. Foto: (c) Malina Negrea / AGERPRES El şi-a exprimat dorinţa ca în şase ani să existe o conexiune a Braşovului cu toate regiunile. "Vreau ca peste 6 ani - ştiţi vorba 'toate drumurile duc la Roma' - când voi veni în Braşov, să spun toate 'drumurile duc la Braşov'. Obiectivul nostru este să realizăm toate conexiunile de care are nevoie Braşovul şi nu numai Braşovul, de care are nevoie România -, conexiunile dintre Braşov şi Coridorul 4 european prin autostrada Braşov-Sibiu, să realizăm legătura dintre Braşov şi Bucureşti prin tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov şi, nu în ultimul rând, să realizăm conexiunea dintre Bacău şi Braşov. (...) Braşovul este un punct extrem de important pentru România şi în mod normal toate aceste conexiuni de infrastructură de transport rutier, feroviar şi aerian trebuiau făcute mai demult. (...) Comarnic-Braşov, când am plecat de la Ministerul Transporturilor în 2008, am lăsat licitaţia pentru realizarea contractului de parteneriat public-privat cu finalizarea primei faze de preselecţie urmând să se facă selecţia dintre consorţiile care se calificaseră pentru faza finală. Din 2008 până astăzi singurul tronson de pe Comarnic-Braşov pe care îl vedeţi este cel de 6,3 km care va fi în curând gata", a adăugat Orban. Prim-ministrul s-a declarat convins că aeroportul internaţional Braşov-Ghimbav va fi deschis anul viitor. "În ceea ce priveşte transportul feroviar care este prioritar la nivel european Braşovul trebuie să aibă legătură cu graniţa de vest prin modernizarea până la Curtici şi să aibă legătură cu portul Constanţa", a afirmat Orban. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)