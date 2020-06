VIDEO Orban: Vom cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile; Am incredere ca va exista o majoritate in Parlament

Premierul Ludovic Orban a anunţat sâmbătă că va cere prelungirea stării de alertă cu 30 de zile şi şi-a exprimat încrederea că va exista o majoritate în Parlament care să înţeleagă necesitatea acestui demers. "Vom cere (n.r. - prelungirea stării de alertă) pentru 30 de zile. Am încredere că va exista o majoritate în Parlament, care să înţeleagă nevoia prelungirii stării de alertă şi care să înţeleagă faptul că nu pot să pună în pericol viaţa şi sănătatea românilor numai ca să obţină câştiguri ieftine, de natură politico-electorală", a declarat Orban la Piaţa Universităţii. El a adăugat că nu a discutat cu cei din PSD pe această temă. "Nu am avut nicio discuţie cu cei din PSD", a spus Orban, chestionat pe această temă. Premierul a participat la o depunerere de coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi la Monumentul "Kilometrul zero al democraţiei". AGERPRES /(A - autor: Sorinel Peneş, editor: Cătălina Matei, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: VIDEO Orban: Decizia de prelungire a stării de alertă nu este politică, ci este o decizie fundamentată ştiinţific