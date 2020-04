VIDEO Paște 2020: Mieii se vand foarte bine, chiar daca prețurile au mai crescut fața de anul trecut

Fermierii susțin că, în mod surprinzător, au mai multe cereri pentru miei decât anul trecut, deși prețurile au crescut. Carcasa de miel se vinde chiar și 23 de lei pe kilogram, față de 20 anul trecut, în timp kilogramul în viu este de 12-13 lei.

Fermierii sunt uimiţi. Zilnic primesc telefoane de la cumpărători. Nici anul trecut când preţul era mai bun, nu au avut atâtea cereri, potrivit Mediafax.ro.

„În viu kilogramul anul acesta este în jur de 12-13 lei, faţă de anul trecut când a fost 10-11 lei. Carcasa de miel tăiat vine 20-23 lei anul acesta şi anul trecut a fost 20-21”, a spus Ioan Chiorean, care are în apropiere de Cluj-Napoca are o fermă cu peste 250 de oi şi 200 de miei. După ce s-a îngrijit de turmă un an întreg, acum a venit momentul să culeagă roadele.

Fermierul are de vânzare peste 100 de miei, cei mai căutați fiind cei cei care cântăresc între 8 şi 12 kilograme după ce sunt tăiaţi.

„Nu ne-am aşteptat, dar văd că oamenii fac tot posibilul şi îşi cumpără. Nici nu ne-am putut gândi că vom putea vinde anul acesta vreun miel. Paştele e tot Paşte, indiferent că e boală sau nu. Că de Paşti mielul trebuie să fie pe masa oamenilor. Oamenii mai în vârstă se limitează între 11 şi 13, îmi spun să fie tăiat ca să poată să vină să se aprovizioneze şi ei. Care vrea să îl ia în viu îl ia în viu, care nu îl tăiem şi ia carcasa”, a mai povestiti fermierul.

Paştele catolic va fi sărbătorit de credincioşi în 12 aprilie, iar cel ortodox în 19 aprilie.