VIDEO Paranghelie electorala marca PSD, fara distantare sociala si masca, intr-o comuna din Iasi. Nu au lipsit fanfara, micii si horele

Conducerea PSD Iasi a fost prezenta duminica, 13 septembrie, in localitatea Schitu Duca unde a fost organizata o petrecere sateasca. Paranghelia eelctorala a fost intretinuta cu mici si o impresionanta fandara, context in care, mastile sanitare au fost o optiune: unii le-au purtat, altii le-au tinut la cot sau sub barbie, altii deloc.