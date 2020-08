VIDEO Parlament/Ciolacu: In 17 august depunem motiunea de cenzura; PSD nu va permite ca Romania sa se scufunde in incompetenta si hotia patronata de Guvern

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anunţat, miercuri, că partidul pe care îl conduce va depune în 17 august moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, susţinând că România este o "ţară în derivă" şi cu un guvern cu "zero credibilitate". "PSD nu va permite ca România să se scufunde în incompetenţa şi hoţia patronată de Guvernul pe care îl conduceţi. Pe 17 august Partidul Social Democrat va depune moţiunea de cenzură. Considerăm că e timpul să plecaţi acasă sau la puşcărie, în funcţie de faptele fiecăruia", a afirmat Ciolacu, în plenul Parlamentului, după prezentarea raportului premierului Ludovic Orban. Ciolacu a afirmat că, după 9 luni de guvernare liberală, România este "o ţară în derivă". "Un haos imens cu o economie pusă la pământ şi cu şomaj galopant, asta este România după 9 luni de guvernare liberală, o ţară în derivă cu un guvern cu zero credibilitate, un guvern în care miniştrii se contrazic unul pe celălalt spre disperarea românilor care nu mai înţeleg nimic", a spus Ciolacu. El a susţinut că "PNL a fost interesat doar de alegeri, furturi şi cât mai multe funcţii pentru rude şi pentru clientela din partid". "Domnule Orban, de când v-aţi instalat la putere şi până astăzi nu v-a păsat nici măcar o secundă nici de sănătatea românilor, nici de traiul lor de zi cu zi. Aţi avut o singură obsesie: alegerile anticipate, pentru aţi sacrificat tot, mai puţin dorinţa de a acumula bogăţie şi putere, în timp ce românii erau închişi în case. Aţi devalizat bugetul României în mod repetat, sute de milioane de euro au ajuns în buzunarele prietenilor şi firmelor de partid, fără transparenţă, fără respectarea legilor, fără competiţie corectă. (...) Întregul mecanism infracţional a fost dezvăluit în raportul Curţii de Conturi publicat ieri. Ştiu, sunteţi nervos că Parlamentul şi-a permis să ceară acest control. Vă deranjează că s-a aflat cum a fost devalizat bugetul public sub umbrela stării de urgenţă. Orice român care citeşte acest raport va înţelege că orice achiziţie care trebuia să ofere cetăţenilor un sprijin pentru situaţii de criză sanitară a devenit o ţeapă pentru stat, dar o mare afacere pentru clientela liberală. Ca să vă dau un singur exemplu: celebrul butic din Giurgiu care, cu un singur angajat, înfiinţat în urmă cu un an şi cu o cifră de afaceri de doar 10.000 de euro, a reuşit să câştige un mega contract de 10 milioane de euro de la Guvernul României", i-a transmis Ciolacu lui Orban. El l-a acuzat pe premier că "a sabotat cu bună ştiinţă sănătatea românilor". "Ar trebui să vă crape obrazul de ruşine. Aţi vămuit sănătatea fiecărui român ca să aveţi bani pentru partid şi pentru propriile buzunare. Un prejudiciu de peste 650 de milioane lei, peste 800 de abateri constatate de Curtea de Conturi doar în starea de urgenţă. Dumnezeu ştie ce a urmat în următoarele 60 de zile în stările de alertă. Asta este România condusă de dumneavoastră", a mai afirmat Marcel Ciolacu. El i-a mai transmis premierului să-şi asume clar organizarea alegerilor locale în condiţii de siguranţă şi să spună românilor cum vor merge copiii la şcoală pe 14 septembrie. "Mai este doar o lună până la începerea şcolilor, aţi pierdut toată vara şi nu aţi făcut nimic, doar scenarii colorate. (...) Cum veţi trimite copiii la şcoală, cum veţi asigura învăţământul online? Cu sprijinul constant al preşedintelui Iohannis, timp de nouă luni de zile aţi distrus pas cu pas România. Peste 1 milion de şomeri, sute de mii de întreprinzători români cu afaceri închise sau cu activitatea redusă, milioane de români lăsaţi fără acces la sistemul medical, întreaga ţară dată peste cap în numai nouă luni de zile. Acum ştiu şi românii că grija Guvernului pe care îl conduceţi a fost sifonarea banilor publici pentru interesele Partidului Naţional Liberal pentru a vă menţine la putere, aţi sabotat sănătatea românilor, aţi amanetat educaţia şi economia", a mai spus liderul PSD. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citiţi şi: * LIVE UPDATE VIDEO A început şedinţa Parlamentului; premierul va prezenta raportul privind măsurile luate în contextul pandemiei de coronavirus