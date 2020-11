VIDEO Parlamentare2020/ Incepe campania electorala; masuri speciale - in pandemie

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din acest an începe vineri şi se va încheia pe data de 5 decembrie, la ora 7,00. În străinătate, alegerile parlamentare se vor desfăşura în zilele de 5 şi 6 decembrie, iar pe teritoriul României în ziua de 6 decembrie, între orele 7,00 şi 21,00. La fel ca la alegerile locale, campania electorală pentru scrutinul parlamentar se desfăşoară cu măsuri speciale, impuse de pandemia de coronavirus. Astfel, în cazul evenimentelor/ întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis a fost impusă limita de participanţi la maximum 20, iar în cazul celor care au loc în aer liber - la maximum 50. În ceea ce priveşte acţiunile desfăşurate pe stradă, s-a impus limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, iar în cazul acţiunilor din uşă în uşă - limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2. Printr-un ordin comun al miniştrilor Sănătăţii şi al Afacerilor Interne au fost stabilite măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor, întrunirilor, acţiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an. Organizatorii evenimentelor/ întrunirilor/ acţiunilor au obligaţia de a asigura şi de a respecta următoarele măsuri şi reguli: Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO * purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/ întruniri; * afişarea, în locuri vizibile, a unor afişe şi/ sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/ incinta/ spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile, precum şi regulile de protecţie individuală privind purtarea măştii de protecţie, spălarea/ dezinfecţia mâinilor, distanţarea fizică; * efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/ sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile; Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO * interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecţie respiratorie la evenimente/ întruniri; * asigurarea unor fluxuri de intrare/ ieşire separate, unice, ce vor facilita menţinerea distanţei fizice de minimum un metru între participanţi; * limitarea duratei evenimentelor/ întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis la maximum 2 ore; * asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/ acţiunilor desfăşurate în aer liber; * distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire; Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO * asigurarea de recipiente de colectare/ coşuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măştilor de protecţie şi, eventual, a mănuşilor, în funcţie de numărul de participanţi estimat; * menţinerea distanţei fizice de minimum un metru între participanţii la evenimente/ întruniri, inclusiv la cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă; * scena/ spaţiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menţinerea distanţei fizice de minimum un metru între cei ce vor urca pe scenă; * echipamentele utilizate în campanie, microfoane, staţii de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte şi după utilizare; * se vor asigura toalete pentru participanţi; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă şi săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dispensere/ flacoane cu soluţii dezinfectante sau soluţie alcoolică 70% pentru dezinfecţia mâinilor; * suprafeţele se vor dezinfecta periodic, folosind produse biocide autorizate/ avizate; * aerisirea temeinică a încăperilor înainte şi după eveniment/ întrunire. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO *** Conform Autorităţii Electorale Permanente, numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 octombrie este de 18.981.242, cu 2.012 mai puţini faţă de ultima informare, realizată la sfârşitul lunii septembrie. *** În străinătate, un număr total de 39.238 de români din diaspora au depus cereri de înregistrare pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare. Cele mai multe cereri au venit de la românii din Marea Britanie - 9.224, Germania - 5.772, Italia - 3.378, Spania - 3.338, Franţa - 2.769. Peste 1.000 au fost depuse de românii din Belgia, Olanda, Elveţia, Austria, SUA, Irlanda. Totodată, 3.939 de români din afara graniţelor s-au înscris pentru a vota la parlamentare la o secţie de votare. AGERPRES/ (AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)