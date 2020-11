VIDEO Patru politisti francezi, anchetati in urma difuzarii unei inregistrari video in care bat crunt un producator de muzica la Paris

Patru politisti sunt anchetati de politia politiei, in urma difuzarii unor imagini care-i surprind in timp ce-l bat crunt pe un producator de muzica, la Paris, si au fost convocati la audieri ca retinuti, declara vineri surse de la Parchetul Parisului pentru AFP, intr-un caz care provoaca o emotie puternica in Franta.