VIDEO Paul Stanescu a tranșat lucrurile: 'Dupa ce taiem porcul o sa vedem de ce am avut și rezultate mai slabe'

Paul Stănescu, noul secretar general interimar al PSD, a declarat că partidul este deschis la noi membri, dar și-ar dori ca listele de înscriere să fie pline de intelectuali și tineri. El a precizat că o analiză a rezultatelor va avea loc după ”tăiere porcului”.

”PSD a dat dovadă de maturitate. Am dat dovadă și am spus că conducerea unui partid este colectivă. Am avut o relație foarte bună, sper să rămânem buni prieteni, vă spun, acum, public, doamna Dăncilă. După ce tăiem porcul o să vedem de ce am avut și rezultate mai slabe. Vreau ca în partid să vină cât mai mulți intelectuali și tineri.”, a declarat Paul Stănescu.

