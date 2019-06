VIDEO Pavel Filip, președintele interimar al Republicii Moldova, a semnat decretul pentru alegeri parlamentare anticipate: Cere demisia lui Igor Dodon

Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar al Republicii Moldova, după suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate în data de 6 septembrie.

Filip cere demisia lui Igor Dodon din funcția de președinte și consideră că Moldova se confruntă cu o lovitură de stat.

Potrivit acestuia, alegerile anticipate sunt unica soluție drept urmare a „crizei” care ar fi fost declanșată de PSRM și Blocul ACUM.

„Presedintele statului refuza sa respecte Constitutia, astfel Curtea constitutionala l-a suspendat din functie. V-am chemat astazi sa semenz in fata dvs. decretul alegerilor anticipate programte pentru data de 6 septembrie. În aceste condiții este normal că poporul este cel care are dreptul de a decide cine mai merită mandatul de deputat cine le mai poate reprezenta interesele.

Noi nu ne-am dorit alegeri anticipate. Este obligatia politicienilor de a valorifica.... dupa criza declansata de socialisti, e clar ca alta solutie nu mai exista. Unele partid au discutat despre functii, in loc sa se preocupe de ce trebuie sa faca pentru cetateni. Poporul are dreptul de a decide cine mai merita mandatul de deputat, cine sa le reprezinte interesele. Astazi, puterea nu mai este detinuta de nicio formatiune politica, puterea este detinuta de cetateni, Fac apel si la celelalte partide, sa nu se tina de functii, si la presedintele Igor Dodon.. demisia sa este necesara. Nu mai are demnitatea sa reprezinte tara si sa recunosca lovitura de stat. Institutiile statului vor functiona in regim normal. Fac apel la calm, la respectarea oridinii constitutionale. Nimeni nu trebuie sa ia puterea cu forta”, explicat Pavel Filip.

„Mâine este o zi obișnuită în R. Moldova. Fac apel la calm și reținere, la respectarea legii și ordinii constituționale. Fac apel la politicieni să nu forțeze punerea în aplicare a acțiunilor care seamănă a lovitură de stat”, a afirmat Filip, care a transmis că va participa la manifestațiile din PMAN.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis duminică o hotărâre pentru dizolvarea Parlamentului, în urma unei sesizări depuse de Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar după suspendarea lui Igor Dodon.

