VIDEO Perchezitii in Bucuresti si Giurgiu intr-un dosar de talharie calificata, santaj si camata. Printre suspecti ar fi un apropiat al Clanului Sportivilor

Miercuri, 7 octombrie 2020, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie, in municipiul Bucuresti si in judetul Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de talharie calificata, santaj si camata.