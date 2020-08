VIDEO Perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la persoane suspectate de trafic de heroina si substante psihoactive

Politistii si procurorii DIICOT au facut, joi, 19 perchezitii in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un dosar de trafic de heroina si substante psihoactive, in urma acestora fiind gasite cantitati de heroina, metadona, substante psihoactive, tutun si obiecte care ar putea fi folosite in conflicte.