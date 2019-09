VIDEO Petre Daea și-a facut numarul, la intalnirea cu pensionarii din PSD: 'Aud mereu tot felul de interpretari, care mai de care mai apocaliptice'

Cei un milion de fermieri vor primi subvenţiile la timp în luna octombrie, a afirmat duminică, la Mamaia, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

"Rămânem aceeaşi, rămânem în dispozitivul de muncă, pentru a da răspuns la problemele pe care le ridică ţara. Iar de la (...) 16 octombrie, pentru cei un milion de fermieri, Guvernul României are posibilitatea să dea subvenţiile la timp aşa fel încât să dăm ţării ceea ce este necesar. Nu există loc, nu există localitate, nu există persoană care să stea departe de agricultură, este imposibil, este existenţa noastră. Dar rezultatele pe care le obţinem se regăsesc în munca acestor oameni, o parte dintre ei sunt aici", a declarat Daea, la întâlnirea conducerii PSD cu Organizaţia de Pensionari a PSD, care are loc la Mamaia.

Ministrul Agriculturii şi-a începutul discursul prin adresarea unui "salut de respect tuturor făuritorilor de hrană ai ţării - fermierilor români" şi a calificat ziua de 1 septembrie ca fiind "un moment istoric pentru pensionari şi Guvern".

"Ne întâlnim cu bucuria de a face şi de a ne respecta cuvântul dat în campania electorală de către un guvern responsabil. Am promis că facem. Dovada este astăzi, am promis că muncim, pentru că dumneavoastră dovada o vedeţi. Am promis că dăm fermierilor români - o parte sunteţi dumneavoastră aici. Mulţi fermieri au vârsta de pensie, dar n-au lăsat plugul, n-au ridicat plugul din brazdă odată cu 65 de ani de vârstă şi astăzi lucrează pământurile României. Facem acest lucru din respect pentru naţie, pentru ţară, pentru oameni, pentru fii ei, pentru dumneavoastră, părinţii realizărilor de astăzi. În România dumneavoastră (...) aţi construit ceea ce există astăzi. Iată respectul zilei, dar mai ales încrâncenarea pentru viitor. Aud mereu tot felul de interpretări, care mai de care mai apocaliptice. Aici este un guvern responsabil. (...) condus de o persoană care prin calm, prin bun simţ, prin echilibru, prin stare de bine în fiecare zi, cu zâmbetul pe buze construieşte prin decizii corecte la Guvern şi dumneavoastră le-aţi putut vedea aici", a mai afirmat ministrul Daea.

