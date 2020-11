VIDEO Plecat in Israel, una dintre țarile cele mai dezvoltate din punct de vedere medical și agricol, Ludovic Orban s-a dus sa viziteze o DRONA pentru armata

În cadrul vizitei oficiale în Israel, prim-ministrul Ludovic Orban s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. În cadrul vizitei, delegației României i-au fost prezentate tehnologii avansate din domeniul apărării ale Elbit Systems, inclusiv UAS-ul (sistemul aerian fără pilot/drona) Hermes 450.

Elbit Systems a anuntat ca va deschide o linie de asamblare de drone în Romania, dupa ce in mai 2020, Avioane Craiova, Romaero si Elbit Systems au semnat un memorandum de colaborare pentru a produce drone in Romania. Partile componente ale dronelor ar fi produse la Elmet Bacau (subsidiara Elbit Systems in Romania) si asamblate in totalitate in Romania. Elbit Systems are deja patru capacitati de productie in România:

o Simultec (Măgurele) - Produce simulatoare pentru forțele aeriene, terestre și navale, dezvoltă programe software și integrare hardware.

o A/E Electronics (Bacău) - Produce și testează subansamble electronice, cu destinație militară și civilă

o Elmet (Bacău) - Produce sisteme și subsisteme electromecanice , printre care drone și turele cu echipaj și telecomandate (12,7mm/25mm/30mm)

o Elmet Măgurele - Unitate de producție pentru sisteme terestre care va funcționa ca centru de producție și integrare pentru turelele și stațiile de luptă contractate de Elbit Systems în cadrul unor programe locale, dar și ca hub regional conceput să acopere cererea de astfel de sisteme pentru alte țări.

Elbit Systems operează în România de 27 de ani, fiind un furnizor tradițional al Ministerului Apărării Naționale, în strânsă colaborare cu companii din industria locală către care a facut transfer de tehnologie.

Elbit Systems a participat ca furnizor principal la programe majore de modernizare a armatei române: pentru forțele aeriene - (MIG-21 Lancer, PUMA-Socat, IAR-99 Șoim, EW-C130), pentru forțele terestre (LAROM, Pirahna), pentru forțele navale (Puma-Naval și simulatoare navale), etc.

Cele patru fabrici, în care muncesc sute de ingineri, generează anual o cifră de afaceri cumulată de zeci de milioane de dolari, majoritatea contractelor fiind destinate exportului. Astfel, Elbit Systems este una dintre cele mai importante companii din industria română de apărare care derulează exporturi semnificative.

Elbit Systems este o companie internațională high-tech care derulează proiecte în domeniul apărării, securității și în domeniul civil în întreaga lume.

Prin subsidiarele sale din toată lumea, Elbit Systems produce sisteme în domeniul aerospațial, terestru, naval, precum sisteme de comandă-control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi recunoaştere (C4ISR), avioane fără pilot, sisteme spațiale electro-optice, sisteme electro-optice avansate, Electronic Warfare (EW), SIGINT, sisteme de transmitere de date și comunicații, sisteme radio și cibernetice și muniții

De asemenea, compania își concentrează eforturile pe modernizarea platformelor actuale, dezvoltând noi tehnologii pentru apărare, securitate națională, aplicații civile, cât și pe furnizarea de servicii de suport, inclusiv training și sisteme de simulare.