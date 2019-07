VIDEO − 'Ploaie' cu bani pe o autostrada: ușa unui camion blindat s-a deschis și au cazut peste 175.000 de dolari; șoferii s-au imbulzit pentru a lua bancnotele

Peste 175.000 de dolari "au zburat" pe o autostradă din Atlanta, capitala şi cel mai populat oraş din Georgia, stat în sudul SUA, după ce uşa unui camion blindat s-a deschis accidental în timpul mersului, informează cotidianul spaniol El Pais, relatează Agerpres.

Citește și: Dubaiul nu a mai cunoscut o asemenea umilință: Cu cine a fugit prințesa Haya, soția emirului Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Potrivit sursei citate, peste 15 autoturisme au oprit pe marginea drumului pentru ca şoferii acestora să adune bancnotele care căzuseră din camion. Când poliţia a sosit la locul incidentului a mai recuperat doar câteva sute de dolari.

Acum, forţele de ordine trec în revistă înregistrările video postate pe reţelele sociale cu acest incident, care a avut loc la începutul săptămânii, pentru a-i identifica pe conducătorii auto în condiţiile în care, după cum a informat într-un comunicat difuzat şi la posturile de televiziune locale, însuşirea banilor reprezintă un delict.

Potrivit CNN, şase persoane au returnat deja circa 4.400 de dolari, dar se crede că întreaga sumă pierdută se ridică la circa 175.000 de dolari. În ciuda haosului care s-a produs pe autostradă, nu au avut loc coliziuni şi nimeni nu a fost rănit.

Oh y’all thought I was lyin? Yes, there was money flying all over I-285!!! #atlanta pic.twitter.com/aAL6e8huGa

BREAKING NEWS in Atlanta America : An Armored truck’s doors opened on 285 EB/Ashford Dunwoody. Money spilled all over the highway. Passengers are out picking up hundreds of 1 dollar bills flying all over the highway.



First world problems. Must be nice. pic.twitter.com/Ytk0UgWTcf