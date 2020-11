VIDEO - PMP accepta invitația PSD pentru Pactul pe Sanatate, cu anumite condiții

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi că formațiunea este deschisă să poarte un dialog cu celelalte forțe politice pe tema unui consens în domeniul sănătății, după ce PSD a trimis partidelor și Cotroceniului o scrisoare în acest sens.

„Am primit o scrisoare de la presedintele PSD Marcel Ciolacu. PMP intelege nevoia de a avea dialog cu toate partidele si vom fi deschisi spre orice dialog care are in centrul atentiei sanatatea romanilor. Dar ii reamintesc dlui Ciolacu ca noi din aprilie am propus un astfel de demers”, a declarat Eugen Tomac.

Acesta a adăugat că PMP are anumite condiții:

1. Sa facem un audit al sistemului de sanatate

2. Sa depolitizam numirile din sistemul public de sanatate pentru ca niciodata un director numit politic nu va avea curajul sa infrunte politicianul care l-a numit

3. Adoptarea Legii Sanatatii pe care o propune PMP

