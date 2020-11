VIDEO Politia a amendat 21 de studenti straini din Bucuresti. Ce neregula a fost sanctionata

Politistii Capitalei si de la Imigrari au aplicat, joi si vineri, 21 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2.000 de lei unor studenti straini. Tinerii au fost amendati pentru nerespectarea legislatiei privind regimul strainilor in Romania, deoarece nu au comunicat schimbarea resedintei in termenul legal de 30 de zile.