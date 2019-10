VIDEO Ponta ii raspunde lui Tariceanu: Nu m-a apucat dragostea de baronii PSD / Gușa și prieteni din PNL, posibil blat

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica seara, la Romania TV, dupa ce Calin Popescu Tariceanu a zis ca pe cei din Pro Romania i-a „apucat dorul de PSD” cand au propus un guvern cu PSD si ALDE, ca nu l-a apucat dragostea de PSD, ci a avut in minte alegatorii de stanga.

„Nu m-a apucat dragostea de Dancila si baroni, nu i-am uitat si nu i-am iertat, e vorba de alegatorii PSD. E clar ca un guvern de stanga a fost respins in CEX, dupa care au fost la nunta si au dantuit, ca a fost foarte bine. Deci PSD va vota guvernul PNL, pentru ca asta e intelegerea, e un blat intr-un fel, noi va votam guvernul PNL, ramanem la prezidentiale sa-l sabotam pe Diaconu si poate scapa baronii cu oameni ramasi in judete in functii. (Discutiile se fac) la nivelul Gusa cu niste prieteni ai lui din PNL”, a zis Victor Ponta.

„Povestea cu PSD care voteaza guvernul PNL Orban, excelenta pntru Pro Romania. O sa vedem cine tradeaza stanga. Imi repugna baronii si oamenii din CEX. Oamenii obisnuti imi zic sa ma intorc in PSD. Nu ma intorc in PSD”, a mai zis liderul Pro Romania.

