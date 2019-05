VIDEO Președintele Comisiei Europene a GASIT cele doua probleme majore ale UE: 'Sunt intr-o anumita masura conectate'

Președintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în cadrul uneri dezbateri organizate la Sibiu, că lumea a devenit "un loc mai bun în care trăim", față de perioada când acesta era tânăr.Însă, el a spus că există două probleme majore:schimbarea climatică și relația UE-Africa, informează Mediafax.

Citește și: ULTIMA ORĂ Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, anunță că va propune, la Sibiu, SCHIMBAREA Tratatului de la Lisabona: Vizat e statul de drept

"Am fost numit ministru la vârsta de 27 de ani și mi-am servit țara până la 59 de ani, când am fost ales președinte al Comisiei. Dacă îmi aduc aminte corect situația în care am crescut, trebuie să spun că lumea a devenit un loc mai bun în care trăim, mai ales partea europeană a lumii. Suntem cel mai mic continent, deși credem că suntem stăpânii lumii, ceea ce nu are sens. Oamenii sunt mai bogați acum decât în '54, când m-am născut. Lucrurile s-au îmbunătățit. Tatăl meu a fost inginer metalurg și înainte a fost soldat, un luxemburghez încorporat în armata germană, împreună cu trei dintre frații săi. A fost viața mai bună decât a lui? Da, a fost! Pentru că UE are un obiectiv major, ca să nu mai fie războaie în Europa. Am avut destule războaie. Lucrurile s-au îmbunătățit", a spus Jean Claude Juncker în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia Europeană la Sibiu, cu mai mulți tineri din statele membre ale Uniunii.

Însă, Juncker a mai precizat că a apărut o nouă problemă, care este una dintre provocările majore ale Uniunii Europene și a lumii în prezent: schimbarea climatică.

Citește și: La TVR 1, Klaus Iohannis nu-i iartă pe liderii partidelor cu probleme penale: 'Își doresc să nu răspundă pentru faptele lor. Ce vină au românii pentru asta?'

"Ceea ce este nou este problema mediului. Mediul a fost într-o situație mai bună mai bine în anii '50, '60, '70. Trebuie să ne concentrăm pe schimbarea climatică rezolvăm. La Comisie am făcut asta. Comisia și Uniunea Europeană au fost motoarele când a trebuit să ne decidem privind schimbarea climatică în Paris, dar trebuie să ne îmbunătățim eforturile. Schimbarea climatică este principala problemă a viitorului. Avem două probleme majore: clima și relaților noastre cu Africa. Sunt într-o anumită măsură conectate, dar nu întototdeauna. Europa trebuie să fie locul unde problema schimbării climatice trebuie abordată în cel mai bun mod posibil", a afirmat președintele Executivului European.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele României, Klaus Iohannis, au participat, la Sibiu, la dezbaterea „Dialogul cetățenesc”, eveniment organizat de către Comisia Europeană, în contextul Summit-ului informal al Consiliului European, care va avea loc, joi, la Sibiu.