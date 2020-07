VIDEO. Premierul Boris Johnson ii invita pe britanici sa slabeasca pentru a lupta mai bine impotriva coronavirusului

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le prescrie o cura de slabire compatriotilor sai, pentru a lupta mai bine impotriva efectelor crizei sanitare covid-19, iar Guvernul a anuntat luni un mare plan detaliat in lupta impotriva obezitatii in Regatul Unit - prin care interzice publicitatea la junk-food, impune detalierea caloriilor in meniuri si impune prescrierea medicala a plimbatului cu bicicleta, intre altele, relateaza AFP.