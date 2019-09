VIDEO Premierul Canadei l-a ȘOCAT pe Donald Trump: Justin Trudeau și-a cerut iertare

Preşedintele american, Donald Trump, s-a declarat "surprins" vineri de imaginile cu Justin Trudeau în tinereţe cu faţa vopsită în negru, care l-au pus pe premierul canadian într-o situaţie stânjenitoare şi l-au făcut să îşi ceară scuze în plină campanie electorală, relatează AFP.

"Sunt surprins", a declarat Trump presei la Casa Albă. "Am fost încă şi mai surprins că l-am văzut de mai multe ori", a adăugat preşedintele american, informează agerpres.ro.

După ce miercuri seară a apărut o primă imagine cu 'blackface' ('faţă neagră'), practică deseori considerată rasistă, alte imagini cu Trudeau cu faţa acoperită de un strat de machiaj negru, la petreceri private când era mai tânăr, au ieşit la suprafaţă.

Trump este cu regularitate acuzat de rasism, însă el se apără şi dă asigurări că nu are niciun 'strop' de rasism în el.

Premierul canadian şi-a cerut din nou scuze joi. "Recunosc că este un lucru total inacceptabil", a spus el.

"Ceea ce am făcut a rănit oameni care nu ar trebui să se confrunte cu intoleranţa şi discriminarea din cauza identităţii lor", a precizat Trudeau, a cărui campanie este în acest moment umbrită de această nouă polemică, izbucnită cu o lună înainte de alegerile legislative.

Mai multe celebrităţi au fost criticate în ultimii ani pentru că au afişat o 'faţă neagră', practică ce datează din timpul aşa-numitelor 'minstrel shows' americane apărute în prima parte a secolului al 19-lea, spectacole în care albii îşi vopseau faţa în negru pentru a interpreta persoane de culoare şi pentru a le ridiculiza.

President Trump says he was hoping he wouldn't be asked about the @JustinTrudeau blackface photos. "I'm surprised and I was more surprised when I saw the number of times. I've always had a good relationship with Justin. I just don't know what to tell you." #cdnpoli pic.twitter.com/cVBsYXjire