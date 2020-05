VIDEO Premierul Ludovic Orban a participat la inaugurarea Muzeului National 'Bratianu'

Premierul Ludovic Orban a participat, duminică, la inaugurarea Muzeului Naţional "Brătianu" care are sediul în Vila Florica, fosta reşedinţă a familiei Brătianu din Ştefăneşti. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversării a 145 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal. Orban a vizitat, cu acest prilej, spaţiile reamenajate ale muzeului. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES În 15 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu", care a intrat în vigoare la 1 februarie. "Se înfiinţează Muzeul Naţional 'Brătianu' ca instituţie publică de importanţă naţională cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în imobilul Vila Florica (ansamblul conacului Brătianu-Florica), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş. Activitatea muzeului este finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi din venituri proprii. Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al ministrului Culturii în urma unui concurs de proiecte de management. Organizarea şi funcţionarea muzeului sunt reglementate de prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor publice", prevede actul normativ. Vila Florica de la Ştefăneşti, care a aparţinut familiei Brătianu, a trecut din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în subordinea Ministerului Culturii. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu; George Onea, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)