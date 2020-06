VIDEO Premierul Orban, dupa sedinta de la MAI privind inundatiile: Riscul cel mai mare este pe Prut

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, după ce a participat la Ministerul Afacerilor Interne la o şedinţă de lucru pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii, că riscul cel mai mare în perioada imediat următoare este pe râul Prut, zonă unde va intra în ţară o viitură din Ucraina. "Am făcut o analiză a riscurilor care există în perioada imediat următoare şi, evident, am stabilit care sunt toate măsurile care trebuie luate. În primul rând, legat de riscurile care există de apariţie a unor inundaţii, riscul cel mai mare îl avem pe Prut, unde urmează să intre în ţară viitura care vine dinspre Ucraina, unde există o mobilizare foarte mare din partea echipelor de la IGSU şi a celorlalte forţe implicate de la MAI, evident echipele de la Apele Române, care au luat un set de măsuri pentru a preveni eventuale riscuri. Riscul cel mai mare este în amonte de barajul de la Stânca Costeşti, care poate prelua cantitatea de apă estimată, în special în două localităţi, unde s-au luat măsurile pentru a încerca să prevenim inundaţiile şi unde, în mod evident, urmează să fie evacuate persoanele care sunt expuse riscului", a spus premierul, la finalul şedinţei. Orban a precizat că au fost evacuate 252 de persoane, explicând că există riscul unor inundaţii şi în alte zone din nordul Moldovei. "Până în prezent, au fost 252 de persoane care au fost evacuate sau salvate din calea viiturilor. Trebuie să spun că, exceptând riscul care există pe Prut, există riscuri şi în alte zone, dar sunt foarte greu de anticipat locurile unde se pot produce, pentru că, din cauza unor fenomene de instabilitate meteo, precipitaţii foarte abundente, cu o cantitate de până la 80 de litri, se pot crea local, pe anumite pârâuri, inundaţii. Este important că tendinţa va fi, în nordul Moldovei, începând de mâine, să se reducă instabilitatea atmosferică şi riscul de precipitaţii cu căderi foarte abundente de apă", a explicat premierul. Ludovic Orban a adăugat că a fost luată măsura de constituire la nivelul prefecturilor a comisiilor de evaluare a pagubelor produse de inundaţii, pentru a se interveni cât mai repede cu fonduri pentru reparaţii şi despăgubirea oamenilor ale căror proprietăţi au fost afectate, subliniind că Guvernul poate apela şi la fonduri europene în aceste cazuri. Premierul a anunţat că Guvernul are la fondul de rezervă suma de 1,4 miliarde lei. Întrebat ce se întâmplă cu oamenii care nu au casele asigurate, prim-ministrul a spus: "Ştiţi foarte bine că întotdeauna am găsit soluţii pentru a nu lăsa oamenii la necaz. Ne-am mobilizat şi am căutat să nu lăsăm oamenii fără acoperiş deasupra capului. Vom interveni. De exemplu, în Aiud sunt trei case avariate, cu siguranţă reparaţiile lor vor fi susţinute". AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: Alexe: Inundaţiile nu vor fi la nivelul celor din 2010 sau 2008; de sâmbătă, ploile se deplasează către vestul ţării