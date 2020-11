VIDEO Premierul Orban, in vizita la call-centre-ul DSP Bucuresti: Multumim voluntarilor studenti la medicina

Premierul Ludovic Orban a vizitat, duminică, însoţit de primarul general Nicuşor Dan şi prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, call center-ul DSP Bucureşti amenajat la Arena Naţională, pentru a le mulţumi voluntarilor - studenţi la medicină - care răspund apelurilor cetăţenilor. "Împreună cu domnul primar general, cu domnul prefect şi cu doamna directoare a DSP şi împreună cu domnul rector, am făcut o vizită să le mulţumim voluntarilor studenţi la medicină care ne ajută în call center-ele care asigură interacţiunea cu cetăţenii în bătălia contra COVID. Practic, aici este organizat un call center cu 72 de posturi prin care se comunică cu cetăţeni ai municipiului Bucureşti, persoane diagnosticate pozitiv, se efectuează anchete epidemiologice şi în general se asigură o comunicare cu cei care au nevoie de informaţii (...) Practic, am vrut să le mulţumim. Vă spun, e un gest foarte frumos. Le mulţumesc public atât UMF 'Carol Davila', liderului Societăţii Studenţilor de la Medicină, care a fost implicat în determinarea acestei acţiuni de voluntariat. Fac un lucru extraordinar, le mulţumesc foarte mult că, uitaţi, duminică, în loc să-şi petreacă timpul în mod plăcut, vin şi participă alături de noi în efortul de luptă anti COVID", a declarat Orban. Ludovic Orban a spus că în acest call center vor lucra 144 de persoane în două schimburi, pe 72 de posturi. Premierul a subliniat că obiectivul acestui call center este întărirea capacităţii de răspuns a DSP la solicitările bucureştenilor. "Creşterea ratei de răspuns a fost obiectivul pe care l-am urmărit în mod constant. Noi am crescut permanent capacitatea de răspuns. Sigur că e foarte greu să răspunzi la mii de apeluri care sunt, dar s-au făcut îmbunătăţiri, s-a introdus mesajul de robot pentru diferitele situaţii care pot să determine un cetăţean să sune la DSP, s-a crescut capacitatea de răspuns, şi obiectivul nostru este să putem, în timp, să răspundem la toate solicitările", a precizat Orban. De asemenea, premierul a declarat că noul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, a luat decizia de a suplimenta efectivele Ambulanţei cu 40 de cadre medicale din reţeaua şcolară a ASSMB. AGERPRES / (A - autor: Eusebi Manolache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)