VIDEO Preot ortodox, impuscat la Lyon

Un preot ortodox de naţionalitate greacă a fost împuşcat în jurul orei 16:00 (15:00 GMT) în Lyon (sud-estul Franţei) şi presupusul autor a fugit, a declarat o sursă din cadrul poliţiei pentru AFP şi DPA. BREAKING VIDEO — A man shot and wounded in rue St-Lazare in the 7th arrondissement, circumstances unclear. The shooter is said to be on the run. The area is currently closed by French Police#Lyon #France pic.twitter.com/pbxc1fgCMS— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2020 Preotul "îşi închidea biserica", a precizat sursa, adăugând că este în stare gravă.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Insider Paper/twitter