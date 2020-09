VIDEO Presedintele demisionar al PNL Braila incepe sa faca dezvaluiri din partid: 'Sondajul a fost comandat de structura centrala a partidului'

Preşedintele demisionar al PNL Brăila, Alexandru Dănăilă, care şi-a înaintat miercuri demisia de onoare în Biroul Permanent Naţional, a declarat că desemnarea candidaţilor pentru funcţiile de primar al municipiului Brăila şi de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, precum şi realizarea Alianţei PNL-Brăila Nouă au avut la bază o cercetare sociologică greşită.

"Alianţa cu Brăila Nouă a fost creată pe baza unor premise greşite, din punctul meu de vedere. Greşeala a plecat de la o cercetare sociologică, ce s-a dovedit a fi într-o zonă de eroare mai mare decât cea admisă şi asta nu ne-a permis să avem o imagine clară a ceea ce îşi doresc brăilenii şi asupra candidaţilor pe care partidul ar fi trebuit să-i propună. Noi am avut discuţii la Brăila asupra candidaţilor pentru alegerile locale, atât la primărie, cât şi la consiliul judeţean, cu mult înaintea desemnării lor şi au fost mai multe variante, mai mulţi colegi şi-au exprimat intenţia de a candida şi de a fi prezenţi în sondajele respective, dar în final ultima cercetare, ultimul sondaj, care a fost în luna iulie, i-a dat câştigători pe Cătălin Boboc la Consiliul Judeţean şi pe Lucian Căprariu la Primăria Brăila. A fost o problemă de compatibilitate între candidaţi, din punctul meu de vedere. Sondajul a fost comandat de structura centrală a partidului, a fost o echipă întreagă care a lucrat pentru realizarea lui. Recomandarea de a merge cu aceste candidaturi a venit în urma acestei cercetări", a declarat Dănăilă în conferinţă de presă.

Alexandru Dănăilă şi-a dat demisia de onoare din funcţia de preşedinte al PNL Brăila, deoarece organizaţia nu a atins pragul de 27% stabilit de conducerea partidului pentru fiecare filială în aceste alegeri locale.

"Astăzi, în cadrul Biroului Politic Naţional, mi-am prezentat demisia, m-am pus la dispoziţia partidului pentru analiza care va avea loc vineri, în condiţiile în care a fost luată o decizie cu privire la scorul limită pentru fiecare organizaţie, stabilit la 27%. Cu această ocazie, Biroul Politic Judeţean al PNL Brăila a fost dizolvat, iar la începutul săptămânii viitoare, după analiza de vineri, urmează să fie stabilită o conducere interimară, care va asigura partea de organizare a alegerilor parlamentare, până la organizarea alegerilor interne, aşa cum prevede statutul, care vor fi, probabil, anul viitor. Le mulţumesc colegilor care au fost lângă mine, am primit şi nişte liste cu semnăturile unor colegi care şi-au exprimat susţinerea pentru mine. Vreau să le mulţumesc tuturor şi să le spun că a fost o onoare că am putut conduce PNL filiala Brăila, că a fost un moment important în viaţa mea. Nu ştiu cum se va termina şi ce va urma după aceea, dar voi rămâne fidel ideilor de dreapta, eu sunt un om de dreapta. Voi rămâne în PNL şi mă voi implica în continuare în proiectele PNL. Funcţia de preşedinte nu este una pe viaţă, nicio funcţie nu este pe viaţă. Sper ca următoarea conducere a partidului să fie una care să continue proiectele începute şi să vină cu altele mai bune, pentru că şi eu îmi doresc performanţa. Sunt un om de performanţă", a spus Dănăilă.

El a precizat că în şedinţa care va avea loc vineri, la Brăila, se va face o analiză a ceea ce a mers bine sau prost în aceste alegeri locale şi se vor căuta soluţii pentru obţinerea unor rezultate mai bune la alegerile parlamentare.

"În ceea ce priveşte analiza activităţii filialei, vă comunic că, vinerea aceasta, va avea loc o şedinţă la partid, în care va participa şi secretarul general al partidului şi vicepreşedintele regional al PNL. Întâlnirea va avea rolul să analizeze rezultatele alegerilor, ce a mers bine, ce a mers prost şi ce este de făcut mai departe, pentru că urmează alegerile parlamentare. (...) În campania electorală au fost o grămadă de momente dificile, în care a trebuit să fim puşi în faţa unor situaţii limită, dar împreună cu echipa de campanie, cu colegii de la partid, am trecut peste ele şi am ajuns la final, zic eu, cu bine. Rezultatul, din păcate, nu a fost unul la nivelul aşteptărilor. Vom analiza şi problemele de strategie. Trebuie făcută o analiză la nivelul fiecăruia, la care vreau să particip şi eu, de ce nu au mers lucrurile foarte bine. Analiza aceasta trebuie făcută la fiecare persoană, inclusiv la cei care reclamă diverse probleme strategice. Trebuie analizat să vedem de ce nu am reuşit să câştigăm la Brăila primăria şi Consiliul Judeţean nici în 2016 şi nici acum. Poate avem o problemă în organizaţie, poate ar trebui să ne gândim să stabilim candidaţii într-un alt mod", a afirmat Dănăilă.

Alexandru Dănăilă le-a mulţumit tuturor celor care au votat candidaţii PNL Brăila în aceste alegeri locale, precizând că lupta electorală a fost una grea, deoarece PNL s-a bătut la Brăila cu "un PSD care aproape de 30 de ani deţine monopolul pe scena politică".

"Le mulţumesc tuturor cetăţenilor care au votat PNL, tuturor colegilor care au fost implicaţi în campania electorală, tuturor militanţilor pe care partidul s-a bazat în această perioadă de campanie electorală şi tuturor oamenilor care au fost alături de noi. A fost o luptă grea, ne-am bătut cu un PSD care, la Brăila, aproape de 30 de ani deţine monopolul pe scena politică. Lupta nu a fost simplă, când nu ai la dispoziţie şi bugetele locale pentru a face campanie electorală, lupta devine şi mai grea. (...) Am făcut o analiză a voturilor obţinute şi a rezultatelor pe care PNL le-a avut de-a lungul timpul şi pot să vă spun că cel mai mare scor politic a fost obţinut în 2016, de 30,5%, când eu am candidat alături de Florin Cîrligea. La momentul respectiv s-a putut, acum nu s-a mai putut, înseamnă că avem o problemă", a susţinut el.

Până la desemnarea unui noi conduceri interimare la PNL Brăila, de coordonarea filialei se va ocupa secretarul general al PNL Brăila, consilierul judeţean Florin Cîrligea.

În alegerile locale din 27 septembrie, PNL Brăila a obţinut un scor de 26,44%, iar Brăila Nouă - 2,6%, în vreme ce candidatul Alianţei PNL - Brăila Nouă pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, Cătălin Boboc, a luat 23,94%, iar candidatul Alianţei PNL - Brăila Nouă pentru Primăria Brăila, Lucian Căprariu, a obţinut 17,24%.

