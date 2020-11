VIDEO - Presupusul terorist din Viena, surprins pe imagini cum trage cu arma: ziarul Kurier raporteaza șapte morți și mai mulți raniți

Este teroare pe străzile din Viena, după ce mai multe persoane au fost rănite luni seara într-un schimb de focuri în centrul orașului. Anunțul a fost făcut de Poliţie pe Twitter, iar atacul pare a fi unul terorist. Pe Internet au început deja să apară primele imagini cu presupusul terorist, îmbrăcat în alb, în timp ce trage dintr-o armă. De asemenea, în alte imagini apare cum un polițist este împușcat.

Ziarul Kurier raportează șapte morți și mai mulți răniți.

“Au fost trase focuri de armă în centrul oraşului – sunt persoane rănite – staţi departe de locurile publice şi de transportul public”, a anunţat poliţia pe Twitter.

Publicaţia Kronen Zeitung a relatat că atacul a avut loc pe o stradă unde se află cea mai importantă sinagogă din Viena.

Kronen Zeitung şi o altă publicaţie au scris că au fost trase focuri de armă într-o piaţă din apropiere, Schwedenplatz..

Redactorul şef al ziarului Falter a afirmat că o persoană a fost ucisă, citându-l pe ministrul de Interne, care nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.

VIENNA: Possible Footage of one of the #Wien attackers in Austria is circulating. Man with rifle opening fire pic.twitter.com/tCeCHCne5d