VIDEO Primaria București risca sa aiba conturile blocate: Proiectul prin care Costica Constanda va primi o bucata din Satul Francez nu a fost votat

Consilierii generali ai Bucureștiului au refuzat să aprobe, la ședința de miercuri, propunerea Primăriei Capitalei de a-i da afaceristului Costică Constanda o bucată de circa 11.000 mp din Satul Francez pentru a scăpa de executarea silită pentru suma de 115 milioane de euro. Situația este complicată, pentru că, susține primarul Gabriela Firea, că de pe 3 august conturile Primăriei vor fi blocate în situația în care proiectul nu este aprobat.

”Situația este foarte dificilă, practic suntem notificați că pe data de 3 august conturile Primăriei Capitalei vor fi blocate în totalitate, nu vom mai putea face plăți nici pentru domeniul medical, nici pentru domeniul social, nici pentru subvenții la transportul public, la termoficare și nici în celelalte domenii de activitate. Sunt procese care durează de 16 ani de zile, deci nu este vina mea sau a d-voastră. Trebuie să plătim 115 milioane de euro familiei Constanda. Repet, este o problemă de 16 ani nerezolvată care a picat acum pe noi, în plină pandemie. După ce că nu avem bani , cota aferentă de la Guvern, după ce că ni se taie tot timpul veniturile, mai avem și această mare problemă cu o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă și așa cum spuneam, am fost notificați că dacp nu se acceptă darea în plată, această sumă de 115 milioane de euro să fie transformată într-o suprafață din Satul Francez, după evaluarea ANEVAR, conform legii, practic 15.000 mp, ori dăm această suprafață de teren, ori dăm toți banii, dacă nu pe 3 august se închid conturile Primăriei Capitalei”, a declarat Gabriela Firea la începutul ședinței Consiliului General.

Consilierii USR și PNL nu au votat proiectul. Proiectul a fost respins și la ultima ședință CGMB.

”Se aprobă darea în plată a imobilelor teren in suprafață totală de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta, astfel cum sunt descrise în Anexa prezentei hotărâri, ca modalitate de executare silită a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civilă nr. 832A/11.07.2018 pronunțată de Curtea de Apel București in Dosarul nr. 1011/2/2016 şi menţinută prin Decizia civilă nr. 1158/04.06.2019 pronunţată de Inalta Curte de Casaţie şi Justiție in Dosarul nr. 1011/2/2016”, se arată într-un proiect de hotărâre care s-a aflat pe ordinea de zi a sedinței CGMB de miercuri.

Decizia de a-i da lui Costanda peste un hectar de teren a fost luată pentru ca Primăria să scape de executarea silită.

”La solicitarea creditorilor Constanda Costică și Constanda Maria a fost deschis dosarul de executare nr. 202EP/2018 la BEJ Peticaru Eduard, pentru recuperarea creanței ce decurge din titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. 832A/2018 pronunțată in dosarul nr. 1011/2/2016; Somația de plată nr. 202EP din 06.01.2020 inregistrată la Direcţia Juridic sub nr. 642/14.01.2020 precum şi Notificarea privind Măsura Infiinţării Popririi nr. 202EP din 05.03.2020 inregistrată la Direcția Juridic sub nr. 5130/06.03.2020”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Gabriela Firea.

Joi, la ora 10, va avea loc o nouă ședință a CGMB pentru un vot în această problemă, tocmai pentru a se evita blocarea fondurilor.