VIDEO - Primele imagini de la riposta poliției din Viena: un barbat a fost impușcat mortal, iar alții au fost raniți

Apar deja primele imagini video de la intervenția Poliției din Viena. Se pare că în această seară a avut loc un atac armat în Viena, iar intervenția Poliției a fost surprinsă în imagini video, cu toate că oamenii legii le cereau cetățenilor să nu transmită filmări online.

Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul, rănind mai multe persoane. Unul dintre presupuşii autori ai atacului a fost împuşcat mortal de forţele de ordine, iar altul este căutat activ.

Momentan datele nu sunt foarte clare, iar Poliția din Viena face apel la oameni să stea în case.

Știre în curs de actualizare.

#BREAKING: Reports now of a terrorist attack on a synagogue in #Vienna. Reports of mass shootings. At least one dead. A lot of injuries. Many very badly injured!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien pic.twitter.com/qkuM9Uc1vZ