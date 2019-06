VIDEO Procuroarea care a bruscat fetița data spre adopție explica ce a facut: 'Copilul plangea, tipa, se tara pe jos, dar am reusit sa o iau in brate'

Procuroarea Maria Piţurcă, de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, acuzată că a bruscat-o pe fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, dată spre adopţie unei familii din SUA, neagă toate acuzațiile care i s-au adus.

Ea susţine că i-a vorbit calm copilei, că nu a strâns-o de mână, şi nici nu a tras de ea, ci doar a atins-o uşor pentru că ţipa şi se târa pe jos.

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’

“Nu am tras de copil, l-am atins uşor, nu am strâns-o de mâna, i-am vorbit calm. Am cerut să i se facă o expertiză medico-legală pentru a clarifica acest lucru. Copilul plângea, ţipa, se târa pe jos, dar am reuşit să o iau în braţe şi s-o dau tatălui. Nimeni nu m-a ajutat”, a declarat Maria Piturca, procurorul de caz.

Magistratul spune că a mers însoţită de un psiholog, de un asistent social şi de poliţişti şi a mărturisit că a fost foarte greu pentru ea, dar că nu putea lăsa copilul acolo. „Toată lumea mă acuză pe mine, dar dacă se lovea, dacă i se întâmpla ceva, cine răspundea? Părinţii adoptivi sau statul român? Cei se la Baia de Aramă nu aveau nicio calitate”, a declarat procurorul Maria Piţurcă.

Citește și: Mircea Badea îl atacă dur pe Klaus Iohannis: ‘Câinele nu pleacă de la măcelărie’

Aceasta a spus, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, că familia din SUA a încercat de 4 ori să ia fetiţa, dar de fiecare dată a întâmpinat aceleaşi probleme. Ea susține că fetița a fost retrasă de la şcoală atunci când părinţii adoptivi au mers la unitatea de învăţământ.

“Copilul a fost şi internat cu diverse afectiuni, inclusiv malnutriţie, pneumonie. M-am gândit doar la binele acestui copil”, a mai declarat procurorul de caz.