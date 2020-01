VIDEO Procurorul care a semnat protocolul PICCJ-SRI din 2009 vorbeste despre SIIJ si 'drepturi procedurale'

Procurorul Gabriela Scutea, candidat la şefia Parchetului General, a declarat marţi că până la eventuale măsuri legislative de încetarea a activităţii Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), această structură "trebuie să asigure dreptul la acces la justiţie şi toate drepturile procedurale ale cetăţenilor".

"Mă interesează aspectul că în cadrul Ministerului Public, din punct de vedere al organizării şi resurselor, avem o problemă oarecum controversată, problema este controversată, este aceea a constituirii Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie în cursul anului 2018, operaţionalizarea sa, precum şi funcţionarea în baza dispoziţiilor tranzitorii, pentru că aţi observat la ultima selecţie organizată de CSM s-a înscris un număr foarte, foarte redus de candidaţi. Dacă nu greşesc, s-au înscris doi şi au fost scoase la concurs şapte posturi. Am luat cunoştinţă de memorandumul Guvernului în ceea ce priveşte intenţia de propunere a desfiinţării acestei structuri. Personal, nu contează că sunt alături sau aş avea opinii împotriva acestei desfiinţării, însă, ca manager, trebuie să subliniez un lucru: până la eventuale măsuri legislative de încetarea a activităţii, funcţionarea SIIJ trebuie să asigure dreptul la acces la justiţie şi toate drepturile procedurale ale cetăţenilor", a afirmat Gabriela Scutea la interviul susţinut pentru postul de şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desfăşurat la Ministerul Justiţiei.Întrebată de membrii comisiei care crede că este motivul pentru care s-au înscris puţine persoane la concursul de selecţie pentru funcţii de execuţie în cadrul SIIJ, Scutea a răspuns: "(...) E adevărat că acei procurori (...) au foarte multe dosare - aşa s-a făcut competenţa, nu am ce să comentez, dar o posibilă cauză - şi care mă preocupă - este aceea că sunt pe o plajă extraordinar de largă de infracţiuni: de la abuzurile în serviciu pe care le reclamă justiţiabilii nemulţumiţi de activitate. La SIIJ, aşadar, trebuie văzut care sunt dosarele venite de la DNA sau DIICOT, unde prin abstract se înţelege că e o gravitate mare a faptelor şi cât se lucrează în ele. Sunt conştientă de prevederea legală că procurorul ierarhic superior în sensul legii pentru SIIJ este doar procurorul şef al acestei secţii, dar ea este numai o secţie şi soluţia legislativă mie mi se pare oricum improprie, să dai unui şef de secţie competenţă să emită ordin pentru detaşarea unei persoane. Detaşarea, până la urmă, antrenează capacitatea de persoană juridică a unei instituţii. Or, persoana juridică e reprezentată numai de Ministerul Public şi, eventual, de MAI, cel care dă detaşarea. Salarizarea celui detaşat în SIIJ va fi făcută tot de Ministerul Public.Patru dintre cei opt candidaţi care au îndeplinit condiţiile de participare la selecţia pentru numirea procurorului-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie susţin, marţi, interviurile la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre Ionel Corbu, Florin-Daniel Căşuneanu, Gabriela Scutea şi Laura Oprean.Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public pe 21 ianuarie.