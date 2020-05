VIDEO Prof. Vasile Astarastoae: 'Este o nebunie! De la o simpla raceala s-a trecut la apocalipsa! N-am ințeles inchiderea cimitirelor, bisericilor'

Fostul președinte al Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae a făcut declarații interesante, la „România te privește” de pe Look Plus, cu privire la pandemia prin care trecem Astărăstoae a analizat întreaga situație și a făcut un apel la calm, afirmând că lumea ar trebui să poarte mască de protecție până pe 1 iunie, să respecte regulile de distanțare impuse și să-și facă propria igienă zilnic. Potrivit fostului președinte al Colegiului Medicilor din România, în perioada 15 mai – iulie, cazurile infectaților cu COVID-19 vor fi sporadice.

„Eu am spus de la început că nu putem să știm care este mortalitatea reală pentru că s-a schimat modalitatea de raportare numai pentru cazurile COVID-19. Dacă cineva are un accident vascular cerebral este dus în spital, și să spunem că face o gripă, cauza morții este trecută ca accidentul vascular cerebral. Dacă cineva însă face același accident și i se face testul, care uneori îi vine după ce a murit, cauza decesului îi este raportat COVID-19. Este absolut absurd.

Citește și: Marcel Vela, mesaj de ultimă oră! Noi precizări despre situația persoanelor infectate. Cu cât a crescut numărul

Pentru mine este inexplicabil, irațional și absurd. Este o nebunie. N-am înțeles-o de la început, n-o înțeleg nici acum. Trebuia tratată cu seriozitate această pandemie, dar fără să practice panica și bagatelizare excesivă. De la o simplă răceală s-a trecut la o apocalipsă. Este o afecțiune, o epidemie, un virus nou, toată lumea este de acord. Este clar că dă o anumită boală. Boala este cu puțin mai gravă decât gripa și o spun cu toată responsabilitatea pentru că vedeți, în Europa, în momentul de față, nu au ajuns la numărul mortal de gripă din sezonul 2017-2018.

"N-am înțeles închiderea cimitirelor, bisericilor"

Dacă se poate merge la sparanghel, la mall sau în Austria să acorzi asistență cerlor bolnavi, atunci de ce respectarea strictă a regulilor de distanțare socială nu te poate lăsa să ieși de aici. Nu înțeleg de ce nu poți ieși din localitate. Adică în afara localității stau virușii în „cohorte” și te atacă? Da, nu poți să ieși din localitate unde este zonă roșie. De ce nu poți să circuli noaptea? Credeți că virușii sunt păsări de noapte care pot să te atace? Deciziile acestea au fost făcute din spaimă, ca nu cumva să se greșească. Ce am observat și o spun cu toată sinceritatea, pentru că am susținut modelul suedez, în România există o criză de încredere. Guvernanții n-au încredere în români, îi tratează ca pe niște proști, inculți, limitați și așa mai departe. În condițiile astea nici cetățenii n-au încredere în statul român. N-au încredere în măsurile care se propun. Tot timpul au o bănuială, o suspiciune că în spate ar fi ceva ascuns sau o conspirație. Trebuie să fim mai atenți la dictatura politico-medicală pentru că este mai periculoasă decât orice.

Citește și: Descindere în forță a Poliției la proprietarii de restaurante și terase. Au fost puși să semneze că nu deschid terasele de săptămâna viitoare

„Vom avea un vaccin peste 2-3 ani!”

Asimptomaticii puteau fi tratați acasă, la domiciu. Doar Italia a făcut această prostie de a-i trata la un loc cu ceilați și au fost sufocați. Nu văd nicio rațiune pentru care pacienții au fost alungați din spitale, când s-a spus că trebuie tratate doar urgențele, atât. De restul au spus să stea acasă. Pacienții s-au speriat și n-au mai venit în spitale. Toți au crezut că spitalul este un focar de infecție cu un virus ucigaș. Pacienții ăștia au stat acasă, li s-a înrăutățit starea de sănătate, și unii, cred că au și murit din această cauză, și nu au diagnosticul de COVID.

Dacă la început am înțeles măsurile extreme, da, era un virus nou, toată lumea era speriată și atunci spui că faci mai mult, decât să fii acuzat. Dar pe măsură ce a trecut timpul, să menții aceleași măsuri, să le duci până pe 15 mai, când știi că o epidemie virotică respiratorie nu durează mai mult de 70-90 de zile, că vârful deja a fost atins. De ce oare nu se deschid stațiunile? Pentru că oamenii după ce au stat atâta timp închiși în casă trebuie să se refacă. Să meargă omul în concediu la munte sau la mare, păstrând anumite reguli, dar nu ca acum. Până pe 15 mai vor fi mai cazuri, dar mai încolo, până în iulie, vă garantez că vor fi numai cazuri sporadice. Și asta o spun cu toată încrederea. Vreau să văd cine mă va contrazice. De ce există un șomaj de peste 1 milion de oameni? Eu nu spun altceva decât să îi lase pe cei cărora nu le este frică să lucreze, iar cei care într-adevăr au acel sentiment de frică, pot să stea în casă până se va descoperi fie medicamentul, fie vaccinul. După părerea mea minim trei ani sau toată viața. Mai devreme nu se poate!

Citește și: Cristoiu, atrage atenția: ‘Falimentul nu vizează multinaționalele, tefeliștii, bugetarii, ci clasa de mijloc’

Pentru SARS-CoV-1 ați văzut că n-a mai apărut niciun vaccin. Pentru HIV sau Sida la fel. La gradul de versatilitate nu cred că se va reuși vaccinul pentru SARS-CoV-2 decât în 2-3 ani.

Lumea să poarte masca de protecție până pe 1 iunie și să respecte regulile de distanțare, dar nu și distanțarea socială. Să se spele pe mâini, pentru că este cea mai bună modalitate. Toți folosesc fel de fel de dezinfectante. Spălatul pe mâini după ce ai ajuns acasă, dar și pe față, te protejează mai bine decât toate celelalte. Nu am înțeles nici acel Comitet de Comunicare Strategică. Cum ar putea ei să zică că unele știri sunt false? Să vină cu câteva argumente. Nu să facă cenzură în zilele noastre”, a explicat fostul președintele al Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, în cadrul emisiunii „România te privește”, de pe Look Plus.