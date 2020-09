VIDEO Protest in fata casei lui Marian Oprisan. "Nu plecam pana nu explica de unde are vila de 3 milioane de euro"

George Simion, presedintele AUR, formatiune politica incrisa la alegerile locale din 27 septembrie, a organizat un protest in fata casei lui Marian Oprisan din Bolotesti, judetul Vrancea. "Suntem in fata casei lui Oprisan, nu plecam de aici pana nu explica de unde are vila de 3 milioane de euro (el, adica mama lui)", scrie acesta pe Facebook.