VIDEO Proteste VIOLENTE in Florența, demonstrantii denunta restrictiile: 'Nu suntem extremisti, nici fascisti, suntem muncitori infometati! Rusine!'

Confruntări între demonstranţi şi forţele de ordine au avut loc, vineri seară, în centrul oraşului italian Florenţa, în cursul unui protest faţă de restricţiile antiepidemice, conform publicaţiilor La Repubblica şi Corriere della Sera.

Sute de protestatari s-au adunat în centrul oraşului Florenţa vineri la ora 21.00 (22.00, ora României) pentru un miting neautorizat.

"În spatele organizării mitingului se află mişcări neofasciste", a acuzat primarul oraşului Florenţa, Dario Nardella.

România se pregătește de CATASTROFĂ: Ce ORDIN a dat Nelu Tătaru în toate spitalele

"Nu suntem extremişti, nici fascişti, suntem muncitori înfometaţi! Ruşine!", au scandat protestatarii, care denunţă restricţiile antiepidemice impuse de Guvernul Giuseppe Conte şi de autorităţile regionale.

Potrivit autorităţilor italiene, la miting participă aproximativ 600 de persoane, în principal militanţi de extremă-dreapta, proprietari de restaurante, simpatizanţi ai echipelor de fotbal şi angajaţi rămaşi fără locuri de muncă din cauza restricţiilor impuse în contextul pandemiei. "Vrem să muncim!", au strigat unii manifestanţi.

Forţele de ordine au intervenit pentru dispersarea demonstranţilor, dar unii protestatari au atacat cu sticle şi pietre, izbucnind confruntări violente.

#Protest in #Florence next to the Duomo the world is going crazy. pic.twitter.com/JWQQwBZAiD

20 people were arrested in #florence last night. Throwing rocks, bottles and Molotov cocktails at police. #peace is the only way #love is the only way. pic.twitter.com/08YalSQkSg