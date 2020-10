VIDEO - PSD il va chema pe Ludovic Orban 'la raport' in Parlament pe tema bugetului de stat pe 2021

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a anunțat, joi, că în ședința Consiliului Politic Național s-a luat decizia chemării în Parlament a premierului Ludovic Orban pentru explicații privind proiectul de buget pe anul viitor.

„Azi in sedinta CPN am decis sa facem demersurile necesare sa-l chemam pe premier in Parlament cu un raport referitor la situatia bugetului pe anul viitor. Nu intelegem de ce bugetul nu este urcat in transparenta publica daca nu este nimic de ascuns”, a spus Gabriela Firea.

