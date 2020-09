VIDEO PSD reacționeza cu un filmuleț-parodie dupa ce Nicușor Dan a adus 'caracatița' la sediul central al partidului

PSD a distribuit joi, pe pagina de Facebook a formațiunii, un filmuleț-parodie după ce candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a mers la sediul central al social-democraților cu un panou care înfăţişează „caracatiţa” care ar conduce Primăria Capitalei și care ar fi manevrată de gruparea Firea-Pandele.

Filmulețul îl arată pe Nicușor Dan când se pregătește să facă declarații și are mesajul: „„Nicușor Dan a venit să se înscrie în PSD!”. „Dar nu primit prieteni ai interlopilor!”, continuă filmulețul PSD.

„Nicușor, știi că vei pierde?”, se mai arată în clip, după care apare Nicușor Dan care zice „Da”.

Vizita lui Nicușor Dan a venit în contextul în care conducerea PSD este în teritoriu la acțiuni electorale.

Candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, alături de liderul PNL Bucureşti Violeta Alexandru, liderul PLUS Bucureşti Vlad Voiculescu şi mai mulţi susţinători de la PNL, USR şi PLUS, au mers joi după-amiază la sediul PSD din Kiseleff cu un panou care înfăţişează „caracatiţa” care ar conduce Primăria Capitalei și care ar fi manevrată de gruparea Firea-Pandele.

„Am venit la sediul central al PSD, pentru că aici este centrul corupţiei din Bucureşti. Am venit cu această planşă, cu cumetriile din administraţia publică din Bucureşti, din Primăria condusă de prim-vicepreşedintele PSD. Sunt oameni care au avut noroc în viaţă să fie neamuri, prieteni, parteneri de afaceri, fii de parteneri de afaceri, colegi în Dosarul Flota, oameni care nu aveau calificarea să ocupe funcţiile pe care le ocupă. Am venit să transmitem bucureştenilor că de aceea ei nu au apă caldă, în momentul acesta, de aceea au traficul pe care îl au, de aceea Primăria este în faliment, de aceea nu s-au luat bani europeni, de aceea nu s-a făcut o creşă, o grădiniţă sau o şcoală, pentru că oamenii aceştia nu au venit aici ca să construiască ceva pentru Bucureşti. Ei au venit ca neamuri în administraţia publică din Bucureşti. Am venit, de asemenea, la sediul central al PSD, pentru că prim-vicepreşedintele PSD şi primarul în funcţie PSD, fuge de sigla PSD şi am venit să le aducem aminte oamenilor că primarul în funcţie este PSD. Este ultimul dintre locotenenţii lui Dragnea, care a rămas în funcţie. Este, dacă vreţi, «Dragnea al Bucureştiului» şi invit bucureştenii, aşa cum românii au scăpat de Dragnea anul trecut, peste 10 zile să iasă la vot şi să scăpăm şi de «Dragnea al Bucureştiului»”, a declarat Nicuşor Dan joi în faţa sediului PSD din Kiseleff.

Candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei a reinterat invitaţia pe care i-a adresat-o Gabrielei Firea şi anume de a participa la mai multe dezbateri electorale unu la unu.

„În primul rând, o să continuăm, schema pe care o vedeţi aici, o să fie continuată foarte curând şi, în al doilea rând, pentru că au venit foarte multe solicitări de la televiziuni pentru dezbateri. Pentru că aceste dezbateri sunt, în mare majoritate, în format 1 la 1 şi pentru că sunt multe televiziuni care se suprapun pe acelaşi interval orar, revin la solicitarea mea către Gabriela Firea, să avem 3 dezbateri, miercuri, joi şi vineri, în sala de consiliu a Primăriei Capitalei. Dezbateri 1 la 1, la care să participe toată presa şi aştept un răspuns de la Primarul PSD, Gabriela Firea, până mâine, la ora 17.00. Să ne spună dacă vrea sau nu o dezbatere 1 la 1, în sala de consiliu a Primăriei Capitalei, dacă vrea una, două sau trei dezbateri”, a conchis Nicuşor Dan.

El a mai spus că acea înregistrare audio între el şi consilierul primarului Sectorului 4 este „un fâs” în opinia sa din care unele trusturi de presă au încercat să îl transforme într-un „elefant”. „Nu vreau să discutăm în această campanie de un fâs. Vreau să discutăm despre marile afaceri de corupţie ale Primăriei”, a adăugat Nicuşor Dan.

El a provocat-o pe Gabriela Firea să vină în faţa presei cu Ştefan Vasâii, care este un analfabet şi totuşi a fost şeful Poliţiei Locale a Bucureştiului, şi să îi dea un test de dictare.

„În această campanie, subiectul important este marea afacere de corupţie din Primăria Capitalei. De câte ori aţi vorbit de faptul că, domnul Ştefan Vasâi este analfabet şi a fost Şeful Poliţiei Locale al Municipiului Bucureşti. O provoc pe această cale pe doamna Gabriela Firea, provocare. Să vină în faţa presei cu domnul Văsâi şi să dea un test de dictare, pentru că este directorul general al achiziţiilor publice din Primăria Capitalei. Şi atât îi cer, să vină să dea un test de dictare”, a mai spus Dan.

Nicuşor Dan a prezentat miercuri „caracatiţa” de la Primăria Capitalei manevrată de gruparea Pandele-Firea şi prin care Bucureştiul este condus pe bază de cumetrie. Aceste persoane sunt fie oameni de încredere ai cuplului Pandele-Firea, fie sunt neamuri sau parteneri de afaceri, ori copiii de vecini, de neamuri şi de de parteneri de afaceri, precizează candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei.

El aminteşte de Speranţa Cliseru, care era prefectul Capitalei când au avut loc protestele din 10 august 2018, de Mihai Daniel Răşică care vine direct din Poliţia Locală Voluntari sau despre Vica Nela Vrânceanu, sora mai mare a Gabrielei Firea, director executiv în Primăria Voluntari.

De asemenea, Nicuşor Dan a anunţat că va intenta un proces civil primarului PSD în funcţie Gabriela Firea pentru calomnie.

La rândul ei, primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat că acel consilier despre care Nicuşor Dan a spus că ar fi avut beneficii din cumpărarea Parcului Verdi este membru în Guvernul PNL şi nu mai lucra în Primărie la momentul achiziţiei parcului, în urmă cu doi ani.

„Am depus plângere penală împotrivă lui Nicuşor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase”, a anunţat Firea şi a menţionat că solicită daune morale de 100.000 de euro.