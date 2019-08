VIDEO Radu Soviani, vicepremier pe probleme economice: Anunțul facut de Viorica Dancila

Viorica Dăncilă le-a spus liderilor din partid că vrea să coopteze cât mai mulți tehnocrați în Guvern! Unul dintre numele vehiculate este cel al lui Radu Soviani, jurnalist analist economic, fost purtător de cuvânt la ASF.

”Nu am discutat cu domnul Soviani, e un economist pe care îl apreciez, am văzut că face analize foarte corecte, în cele mai multe cazuri. Nu am vorbit cu el. Câteodată te critică, câteodată te apreciază, depinde dacă o face corect. Nu cred că criticile aduse domnului Teodorovici au fost fundamentate.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Aceasta a participat la Comitetul Executiv Județean al PSD Suceava.

Citește și: Anunț făcut de Gabriela Firea! ‘Vor trebui să facă dovada că și-au achiziționat o vinietă’ .